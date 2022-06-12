Через війну правила оренди державного чи комунального майна змінено: що важливо знати

Через війну в Україні сталися зміни у багатьох сферах, зокрема оренди землі, на ринку нерухомості. А нещодавно Кабмін ухвалив постанову, якою звільняє від орендної плати, встановлює знижки за користування державним та комунальним майном, спрощує порядок оренди та допомагає з переміщенням бізнесу. Що саме зміниться для підприємців, які користуються орендованим майном під час війни, — коментує юрист практики захисту бізнесу Христина Унгурян:

«Протягом дії воєнного стану, ще 3 місяці по його завершенню, але загалом до кінця року будуть звільнені від сплати за орендоване майно: мобілізовані або прийняті на військову службу ФОПи та громадяни, якщо підтвердять факт проходження військової служби.

Будь-які орендарі, які використовували майно, розташоване на територіях Донецької області; Запорізької області у межах Бердянського, Василівського, Мелітопольського, Пологівського районів; Луганської області; Миколаївської області у межах Баштанського, Вознесенського районів (крім смт Доманівка, Братське та міста Южноукраїнська), Миколаївського району (крім Миколаєва); Харківської області у межах Богодухівського району (крім міста Валків, Богодухова, смт Краснокутськ), Ізюмського району, Куп’янського і Харківського районів (крім смт Нова Водолага, міст Мерефи та Харкова), Чугуївського району (крім міста Змієва); Херсонської області; АР Крим та Севастополя. До 30 вересня орендарів державного майна повністю звільняють від орендної плати у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській областях та Києві (крім міст та селищ з попереднього пункту). Після 30 вересня до кінця року доведеться заплатити половину".

За словами юристки, на період воєнного стану і ще 3 місяці після його припинення орендарі державного майна (крім орендарів, визначених у попередніх трьох пунктах) мають право 50% знижки, а орендарі єдиних майнових комплексів — 25%. З 27 травня (моменту набрання чинності постанови), якщо буде переплата — гроші зарахують наперед.

«Переможці аукціонів (державне та комунальне майно можна взяти в оренду тільки через аукціон), які взяли в ньому участь для релокації бізнесу, протягом перших пів року сплачуватимуть лише гривню за кв. метр орендованої площі (зокрема, авансовий внесок), — продовжує Христина Унгурян. - Йдеться про переміщення підприємств з територій Донецької, Луганської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Житомирської, Одеської областей, АР Крим, Києва та Севастополя.

Щоб скористатися пільговою орендною платою переможець аукціону має подати орендодавцю клопотання про сприяння переміщенню виробництва, видане обласною військовою адміністрацією за місцем розташування орендованого майна. Крім цього, громадяни та бізнес отримають менший авансовий внесок та забезпечувальний депозит до місячної орендної плати. Зможуть повернути забезпечувальні депозити, не матимуть обмежень на суборенду майна, взяте у користування до війни, зможуть підписувати документів за результатами аукціонів електронним підписом. Органи місцевого самоврядування можуть давати додаткові знижки за оренду комунального майна. Звільнення орендарів від орендної плати чи застосування тієї чи іншої знижки повинно допомогти бізнесу заощадити кошти, які можна буде витратити на оплату праці, закупку товару чи інші нагальні потреби".

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