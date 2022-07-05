«Передав глушники бійцям та отримав сотні замовлень»: на Львівщині поліцейський вдома виготовляє засоби для безшумної стрілянини

Патрульний поліцейський із Стар'яви на Львівщині Віталій Панько після добових чергувань лише кілька годин відпочиває, а після того у своєму домашньому цеху працює на перемогу. Чоловік виготовляє пристрої безшумної стрільби для автоматів та кулеметів Калашникова. Завдяки їм глушаться звук та полум’я від пострілу, то ж українські розвідувальні групи менш помітні і мають можливість знищити більше живої сили ворога.

Віталій Панько в домашньому цеху

«Із 2019 року працюю патрульним поліцейським Старосамбірського відділення. Вдома маю старенький верстат і разом з односельчанином ми часто виготовляли різні вироби, — розповів «ФАКТАМ» Віталій Панько. — Почалось все з того, що 2014 року мій знайомий, який служив на той час у Збройних Силах, попросив глушників — так у народі називають засоби безшумної стрільби. Вони вкрай необхідні на передовій, адже завдяки їм наші диверсійно-розвідувальні групи не будуть помічені окупантами вночі, коли стрілятимуть в них. Бо звук буде глухим, і вогню не буде помітно.

У мене були креслення, наближені до американської системи. Один глушник їхнього виробництва розібрав. Подивився як він влаштований і вийшов з тих можливостей, які були у нас, аби найбільш точно відтворити подібний. І так я розробив декілька глушників, вдома перевірка їхньої роботи задовольнила. Лише тоді передав вироби бійцям і після того замовлень отримав сотні. Мабуть, нема такого підрозділу, куди б не надсилав вироби. Це і Світлодарська дуга, Луганський та Донецький аеропорти, Авдіївка… У 2018 році зробили паузу, бо не було активних бойових дій і глушників банально ніхто не замовляв".

Та, каже співрозмовник, повномасштабне вторгнення окупантів знову викликало попит на його пристрої. То ж Віталій від лютого 2022 року відновив діяльність. Єдине — стару схему креслень осучаснив, змінивши технологію виготовлення та начинку.

Поліцейський та його знамениті вироби

«Відповідно зменшилась вага, бо замість заліза, яке трішки дзвеніло при вистрілі, використовуємо твердий алюміній, він легший та дає глухий звук. Натомість ефективність пристрою безшумної стрільби збільшилась. Загалом на один виріб йде до двох днів. Працюю після добових чергувань, даючи собі лише кілька годин на сон. Складність в тому, що кожна деталь має бути точною за розрахунками. Проте боятись нема чого, ми маємо всі гуртом працювати, аби наблизити перемогу».

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