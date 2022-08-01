Впровадження базового пенсійного доходу: експерт Сергій Коробкін роз'яснив, що саме обіцяють пенсіонерам

У Мінсоцполітики мають намір закріпити на рівні законодавства базовий пенсійний дохід для українських пенсіонерів. Працювати він має нібито з 2023 року.

Йдеться про надбавку до пенсії людям віком 65+ з урахуванням стажу роботи. Таке нововведення має гарантувати людям похилого віку мінімально необхідний для життя дохід. Поки що йдеться про необхідний мінімум.

Для гідного життя пенсіонерів базові пенсійні гарантії слід доповнити системою пенсійних накопичень. Вони «збиратимуться» під час трудової діяльності та стануть додатковим джерелом доходу після її завершення.

Така формула (базовий пенсійний дохід плюс індивідуальні пенсійні накопичення) має дати нинішнім пенсіонерам необхідний захист, а молодим людям — гідну пенсійну перспективу на майбутнє.

Поки що ініціатива уряду — це проєкти, роз'яснив юрист Сергій Коробкін для «НаПенсії».

За задумом Мінсоцполітики, витрати на виплату пенсій мають покриватися з кількох джерел: частково — за рахунок держбюджету, частково — за рахунок страхових пенсійних внесків, частково — за рахунок обов'язкової накопичувальної системи.

Передбачається, що при виконанні цієї умови має вистачити на гідну базову пенсію. Але поки що накопичувальна система не запрацювала, а війна ще більше відстрочила її впровадження.

За словами Коробкіна, грошей у держави не додасться. Частина грошей буде у державному бюджеті, частина — у бюджеті Пенсійного фонду, частина — повинна бути на персональному накопичувальному рахунку людини.

Якщо економіка не зростатиме, то й пенсія не зросте.

Експерт бачить одну перевагу від задуманого — це можлива оптимізація наявних витрат. Держава хоче замінити кілька різних видів допомоги та субсидій на один, залежно від потреб конкретної сім'ї.

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