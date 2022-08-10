Один із засновників Amnesty International Пер Вестберг та ще тисяча людей залишили організацію на знак протесту

У середу, 10 серпня, співзасновник шведського відділення Amnesty International (AI) Пер Вестберг оголосив про звільнення з цієї правозахисної організації. Причиною такого рішення він назвав доповідь, в якій AI звинуватила українських військових у порушенні законів ведення війни.

«З важким серцем через заяви Amnesty про війну в Україні я завершую свою довгу та плідну співпрацю», — підкреслив Вестберг в інтерв'ю виданню Svenska Dagbladet.

Пер Вестберг — відомий у Скандинавії журналіст. Він заснував шведський підрозділ AI разом з Гансом Йораном Франком у 1964 році. З 1976 по 1982 рік Вестберг був головним редактором впливової газети Dagens Nyheter. Він входить до Нобелівського комітету з літератури.

За словами Вестберга, спочатку AI займалася лише питаннями звільнення ув'язнених, насамперед політичних. Однак, «поступово, часом спірно, вона розширила свій мандат і стала ще однією, безумовно, помітною організацією з певним впливом», сказав Пер.

Скандальну доповідь було опубліковано 4 серпня. У неї AI звинуватила ЗСУ у порушенні гуманітарного права та законів війни. Стверджувалося, що українські військові створюють бази в житлових районах, у школах та лікарнях, наражаючи тим самим на небезпеку громадянське населення. При цьому наголошувалося, що така тактика «жодним чином не виправдовує невиборчі російські атаки на цивільні об'єкти».

Президент України Володимир Зеленський звинуватив організацію у «аморальній вибірковості». Український Центр стратегічних комунікацій заявив, що автори доповіді використали свідчення людей, які опинилися у російських в'язницях чи фільтраційних таборах на окупованих територіях.

Український офіс AI повідомив, що не брав участі у підготовці доповіді. Його голова Оксана Покальчук на знак протесту пішла у відставку.

Тепер таке ж рішення ухвалив Пер Вестберг. Голова шведського офісу AI Ганна Йоханссон була змушена визнати, що після публікації серпневої доповіді щодо України з організації вийшли вже лише у Швеції близько тисячі її членів.

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