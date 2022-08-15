Блювота у дитини: лікарка розповіла, що робити та які препарати давати не слід

Дитина раптом почала блювати. Батьки можуть запанікувати: що це може бути і як допомогти? Поради дала лікарка-педіатриня Лідія Бабич:

— Зригування не порушує загальний стан дитини. Навіть якщо це відбувається часто. Рясні зригування у спокійної дитини, навіть «фонтаном» — це все одно не блювання. Регулярне блювання після їжі, великими об’ємами, дитина не набирає або навіть втрачає вагу — тоді вже йдіть до лікаря, щоб не пропустити пілороспазм.

Блювання, до якого приєднується діарея, — найчастіше це кишкова інфекція. На щастя, більшість з них викликана вірусами і потребує лише симптоматичного лікування. З блювання все може починатися. Діарея приєднується протягом 24 годин.

Причини блювання без діареї: недіабетичний кетоацидоз («ацетонемічний синдром»), отруєння хімічними речовинами, тепловий удар, зневоднення, значна травма голови, харчова непереносимість, хірургічна патологія. В такому випадку будуть ще лихоманка, порушення свідомості, неврологічні симптоми. Якщо ви не розумієте стан дитини, надавайте невідкладну допомогу й звертайтеся до лікаря очно.

— Як допомагати дитині вдома?

— Почніть з відновлення втраченої рідини та електролітів. Бажано поїти дитину не лише водою. Краще — розчини електролітів. Розрахунок — 10−20 мл на кг маси тіла після кожного блювання. Цей об’єм дитина вип’є за 30−60 хвилин після блювання. Не починайте поїти одразу, почекайте хвилин 10. Ознаки зневоднення: сечовипускання рідше, ніж раз на 3 години, відсутність сечовипускання 6 годин і більше, сеча концентрована, насичено-жовта; сухі губи, сухий язик, очі не блискучі, суха, «дрябла» шкіра, плач без сліз, кволість, сонливість. Ці ознаки вказують на те, що дитині потрібно більше пити. Навіть якщо треба буде будити дитину, будіть і напувайте. Якщо потрібно, давайте жарознижувальні засоби. Якщо дитині більше 6 місяців, самого лише грудного молока може бути недостатньо. уважно оцінюйте ознаки зневоднення. На жаль, у матері-годувальниці вироблення молока не може раптово зрости в 1,5−2 рази. А втрати рідини у дитини при блюванні зростають миттєво. Тому — поїть.

Якщо дитина вже почувається краще і блювання припинилося, не треба вимірювати кетонові тіла в сечі тест-смужками.

Не варто давати при блюванні: гомеопатію, бетаргін, гепаргін (не мають доведеної ефективності); пробіотики (не є швидкою допомогою); активоване вугілля в таблетках (дітям важко ковтати таблетки навіть в розтовченому вигляді. Як сорбент — слабкий ефект); спиртові настоянки листя горіха, звіробою тощо; но-шпа (гірка, не зупиняє блювання); ніфуроксазид (на віруси не діє, бактеріальну кишкову інфекцію все одно не полікує. Безпека у дітей не доведена. Викиньте і забудьте).

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