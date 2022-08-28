- 31.08 23:28 Збірна України обіграла Пуерто-Ріко та вийшла до плей-оф ЧС з волейболу: відео матчу
- 31.08 22:36 Венеціанський кінофестиваль: хто з'явився на відкритті, які фільми покажуть
- 31.08 22:30 «Саджанці яблуні раджу вибирати тільки молоді»: поради досвідченого садівника
- 31.08 22:07 Верх цинізму: путіністка Бабкіна сфотографувалася на тлі зруйнованого Драмтеатру в Маріуполі
- 31.08 22:00 Готуємо домашні бульйонні кубики: корисно, просто та ароматно
- 31.08 21:35 «Тікають як щурі»: рашисти масово залишають Херсонщину через успіхи ЗСУ
- 31.08 21:16 Разом 20 років: Оля Цибульська вперше показала свого чоловіка
- 31.08 21:05 Завиванець з яблуками та маком: бюджетно та неймовірно ароматно до філіжанки кави
- 31.08 20:35 «Розстріляв ні за що 5 людей на Київщині»: оголосили про підозру поплічнику кадирова
- 31.08 20:05 «Батьки загинули, а Настя з важкими травмами»: у лікарні рятують потерпілу внаслідок обстрілу рашистами станції Чаплине
- 31.08 19:50 Ароматне морозиво з дині: неперевершені ласощі для перших днів вересня
- 31.08 19:50 Ворог залишився без Побєди: окупанти не змогли покращити своє становище та відступили на всіх напрямках — Генштаб
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1989
Скульптор: Enrique Sanisidro
Розмір: 27×20 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
У старій перуанській легенді йдеться про місто, в якому багато років усі жили спокійно та щасливо. Жителі містечка робили все, що приносило їм задоволення, і чудово один з одним уживалися. Всі, за винятком мера, який постійно перебував у смутку, тому що йому, за великим рахунком, не було чим керувати. В'язниця вічно порожня, судом взагалі не користувалися — не було необхідності, та й нотаріус практично нічого не робив, оскільки слово людини мало тут більше значення, ніж папір, на якому воно було написано.
Якось мер запросив кількох робітників здалеку, щоб вони збудували якусь споруду на міській площі. Цілий тиждень можна було чути звуки молотків і пил. І ось у неділю мер запросив усіх на урочисте відкриття об'єкту.
Коли дошки, що прикривали конструкцію, було знято, містяни побачили… шибеницю. Величезну шибеницю, збиту зі свіжоструганих колод. Люди почали питати один в одного, що робить там ця шибениця. Перебуваючи у постійній тривозі, вони з того дня з найменшого спірного питання почали звертатися до суду, щоб вирішувати найдрібніші побутові суперечки, які раніше вирішувалися просто за взаємної згоди.
Городяни відтепер чи не щодня ходили до офісу нотаріуса, щоб реєструвати документи у ситуаціях, які раніше «оформлялися» рукостисканням та фразою «Даю слово». Усі тепер почали прислухатися до кожного слова мера, адже він постійно звертався до людей з площі, на якій стояла шибениця.
До речі, самою шибеницею ніхто ніколи не користувався. Але лише її присутність зробило життя городян зовсім іншим…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Щоб часник ріс «як на дріжджах», покладіть у грядку 2 безкоштовні інгредієнти: про яке підживлення йдеться
Вітер: 0 м/с Пн
Тиск: 747 мм