Навіщо господині кидають лимонну кислоту у зливний бачок унітазу: дуже корисна порада

Прибирання у квартирі завжди забирає багато часу й сил, особливо якщо все залишати на «генеральне» прибирання. Досвідчені господині воліють прибиратися потроху й часто, приділяючи увагу тим куточкам у квартирі, які відразу не впадають у вічі.

Зливний бачок унітаза навряд чи хтось перевіряє хоча б раз на місяць. А в ньому накопичується маса вапняного нальоту та іржі.

Бачок можна очистити, не виймаючи з нього механізм, пише «Такпросто».

Для цього потрібно 300 г лимонної кислоти, 1 л 9% оцту, 9 л води, щітка та ємність.

Щоб розпочати очищення, потрібно спустити всю воду з бачка та перекрити подачу води на час чищення.

Потім зняти кришку бачка. На внутрішній поверхні та на механізмах видно вапняний наліт, іржу та інші забруднення.

Експерти рекомендують розвести 300 г лимонної кислоти на 3 л окропу до її розчинення. Після цього доливати теплу воду (можна з крана), щоб довести температуру розчину до 45−50 градусів.



Окріп у бачок заливати не рекомендується, оскільки останній може тріснути від різкого перепаду температур.

Готовим розчином можна заповнити весь бачок та полити зливальний механізм, верхівка якого залишається над поверхнею розчину.

Вже через 15 хвилин проявляється дія розчину — вапняний наліт починає відшаровуватись та відходить.

Щоб очистити зливний отвір, потрібно покласти на нього ватяні диски, змочені у розчині лимонної кислоти.

Прибрати забруднення на стінах бачка, які залишилися вище за рівень води, можна туалетним папером, змоченим у розчині лимонної кислоти.

Розчин можна залишити у бачок на 6−8 годин або всю ніч. Бруд, що залишився, потрібно потерти щіткою.

Замість лимонної кислоти можна використовувати оцет, підігрітий до 40−50 градусів. Алгоритм той же — спустити воду і в процесі наповнення бачка додати підігрітий оцет.

Залишити розчин у бачку на 2−3 години. Оцет роз'їсть наліт та іржу. Після цього повторити процес очищення.

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