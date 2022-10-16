Утеплюємо будинок перед холодною зимою: українець придумав, як використовувати безкоштовний та екологічно чистий матеріал

На відміну від військового пенсіонера з Полтавщини, котрий збудував будинок-термос, мешканець львівського села Ярушичі Василь Смеркло отримав популярність після того, як запустив виробництво утеплювальних панелей з очерету. Він стверджує, що це стебла цієї відомої всім українцям рослини, укладені щільно, створюють відмінну теплоізоляцію, а тому п'ятисантиметрові плити замінюють цілу цеглу (!).

При цьому очерет є екологічно чистим будматеріалом, на відміну від синтетичних утеплювачів — вати, пінополістиролу, пластику. До того ж стебла очерету через свою трубчасту структуру мають не тільки дуже низьку теплопровідність, хороший захист від шуму, але й відмінну паропроникність, що дозволяє стінам дихати.

Важливою перевагою очеретяного утеплення є його стійкість до впливу різноманітних мікроорганізмів, що провокують гниття матеріалу та появу грибка.

Техніку виготовлення очеретяних плит Василь підглянув у одного майстра із Полтавської області. Той знімав із висушених стебел листя, акуратно прочищав внутрішні порожнини від перегородок та плівок, укладав шарами, і за допомогою спеціального верстата спресовував матеріал до потрібного розміру. Через кожні десять сантиметрів ставляться металеві скоби, які додатково стягують стебла.

Єдиний мінус очерету — це його спалах, проте за допомогою обробки очеретяних плит спеціальними розчинами — антипіреном або бішофітом — це можна усунути.

Додатковими бонусами очерету є також вологостійкість та відсутність статичної електрики. Утеплення стін у такий спосіб дає ще одну додаткову перевагу. Окрім теплової ізоляції приміщення, очерет сприяє гарному шумопоглинанню, надійно оберігаючи житло від сторонніх звуків.

Важливою перевагою очеретяного утеплення є і його стійкість до впливу різноманітних мікроорганізмів, що провокують гниття і появу грибка — гризуни та комахи не тільки не заводяться в товщі його шару, але й гинуть при контакті з ним.

Нагадаємо, раніше дбайлива українка утеплила свій будинок за допомогою скляних пляшок .

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