«Газова рулетка»: у «Нафтогазі» розповіли, як знайти управу на нечесні облгази

Часто споживачі передають показання газового лічильника своєчасно, але в платіжках отримують нулі чи навпаки приписки.

Про те, як боротися з цим, розповіли у «Нафтогазі».

Оскільки правильно та своєчасно фіксувати показання лічильника є обов’язком облгазів, не варто соромитися звертатися до них за роз’ясненнями та вимагати здійснити звірку показань.

Після цього облгаз має передати постачальнику нові відкориговані показники лічильника, щоб у наступних платіжках за спожитий газ ви отримали актуальні цифри та суми. Адже здійснити споживачеві перерахунок постачальник може лише на підставі відкоригованих показань.

До речі, звіряти показання облгази мають як мінімум кожні пів року.

Тож у випадку неточних показань треба звертатись з офіційним письмовим зверненням до свого облгазу, у якому описати ситуацію та вимагати провести контрольне зняття показань лічильника, а також здійснити перерахунок відповідно до фактичних даних.

Самі облгази також пропонують алгоритм дій у випадку некоректних даних у платіжках. Насамперед радять звернутися до найближчого 104.ua клієнтського простору із заявою.

Для цього треба:

зафіксувати показання лічильника за допомогою камери — фото має бути чітким і зрозумілим;

щоб підтвердити актуальну дату, поряд з лічильником сфотографувати чек з магазину, свіжу газету чи інший носій з відображенням поточної дати. Якщо на вашому пристрої дата виставляється на фото автоматично, цього робити не потрібно;

отримане фото надіслати на електронну адресу контакт-центру облгазу, вказавши у темі листа «Для коригування показань», а далі прикріпити фото лічильника та номер особового рахунку.

Перерахунок показань газового лічильника за зверненням споживача займає до десяти діб з дня подачі заяви.

Якщо облгаз відмовляється робити контрольне зняття показань і перерахунок, треба вже скаржитися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), виклавши всі обставини справи та надавши підтверджуючі документи, якщо такі існують.

А Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» рекомендує клієнтам, які мають проблеми з відображенням показань їх газового лічильника, звертатися до НКРЕКП не просто зі скаргою про порушення з боку облгазів, а й вимагати провести їх перевірку на предмет дотримання ліцензійних умов.

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