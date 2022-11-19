За період відсутності можна не платити: хтось із киян має право на перерахунок комуналки

Кияни, які під час повномасштабної війни в Україні були змушені залишити свої домівки і не проживають за місцем реєстрації більш ніж 30 календарних днів, можуть отримати перерахунок за житлово-комунальні послуги за цей період. Для цього необхідно подати заяву з документами до Центру комунального сервісу (зробити це можна і через сервіс Дія).

Про таке повідомили у Центрі комунального сервісу (ЦКЗ).

Разом із заявою подаються:

паспорт чи документ, що засвідчує особу;

ІПН;

документ на право власності/користування житловим приміщенням;

документ, що підтверджує місце тимчасового проживання за іншою адресою, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби або відбування покарання або документ, що підтверджує тимчасове перебування столичного споживача за кордоном.

Факт того, що киянин не проживає за місцем реєстрації більше місяця, можна підтвердити будь-яку із зазначених довідок, наведених нижче. Головне, щоб у ній була інформація про період відсутності чи проживання в іншому місці зареєстрованої особи:

довідка, що підтверджує тимчасове проживання споживача за іншою адресою;

довідка ВПО у письмовому вигляді або електронному;

довідка, що підтверджує тимчасове перебування споживача у лікувальних, профілактичних та санаторних установах;

довідка, що підтверджує навчання споживача у іншому місті;

довідка, що підтверджує проходження військової служби, зокрема наказ про мобілізацію;

акт, що встановлює фактичну кількість громадян, які мешкають у домогосподарстві, затверджений обслуговувальною організацією;

документи, що підтверджують тимчасове перебування споживача за кордоном. Наприклад, копія закордонного паспорта з відмітками про перетин держкордону.

Відповідні документи повинні видавати підприємства, установи, організації у межах їх повноважень, а також мати реквізити, встановлені для зазначеного виду документа (повна назва підприємства, установи, організації, реєстраційний номер, дату видачі документа) і бути засвідченими печаткою та підписом уповноваженої особи.

«Звертаємо увагу, що калькуляційною одиницею нарахування за послугу по утриманню будинків та споруд та прибудинкових територій є один квадратний метр загальної площі, що перебуває у власності або ж у наймі фізичної чи юридичної особи. За послугу централізованого опалення — один квадратний метр опалювальної площі (об'єму) квартири або обсяг спожитої теплової енергії згідно з показаннями лічильника. Відповідно нарахування за зазначені послуги здійснюються незалежно від кількості мешкаючих/зареєстрованих осіб у квартирі», — наголосили у Центрі.

Надіслати ці документи можна онлайн через месенджер у Facebook на сторінці ЦКС, Skype, Telegram, або через Дію. Також ящики для передачі заяв є у сервісних центрах ЦКС або можна передати документи на особистому прийомі у сервісному центрі, який здійснюється за попереднім записом.

Крім того, за попередньою консультацією можна звернутися до гарячої лінії Центру: (044) 247−40−40 або за телефонами сервісних центрів.

Нагадаємо, раніше пояснили, чому важливо платити комуналку під час війни.

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