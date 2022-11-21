«Пляшку з водою поставте на ліхтарик телефону»: «світлі» ідеї, як пережити відсутність світла

Через обстріли рашистів мільйони українців змушені більшість часу проводити без електроенергії. Та попри це, оптимізму не втрачають, адже вірять, що перемога зовсім скоро. В темряві, але зі світлом всередині — саме за таким принципом радить наразі жити у цей важкий час дитяча сімейна психологиня Світлана Ройз. Вона поділилась з українцями своїми лайфхаками, як «лагідно» пережити блекаут.

«Пляшку з водою поставити на ліхтарик телефону — виявляється, досить яскравий світильник (спасибі, вчора мені в коментарях до допису показали цю ідею. Можна ще додати в воду глітерів), — радит психологиня. — Будь-які гірлянди — вони не просто добре освітлюють, створюють атмосферу затишку. Ліхтарики з датчиком руху по „звичних маршрутах“ дитини. Малюків називаємо володарями світла, бо вони його „вмикають“. Планшет, що малює світлом. Ручку можна знайти в продажу окремо і грати, роблячи невидимі написи, проявляючи їх світлом ручки. Плед, що світиться в темряві. Пластилін, що світиться в темряві + неонові фломастери. Люмінесцентна клейка стрічка, в продажу є різні кольори. 40 різних ігор в темряві — для дітей різного віку, можна знайти за посиланням».

Якщо дитина боїться темряви, пані Світлана радить приготувати їй «спрей від монстрів» — пульверизатор можна зробити чарівним, з наклейками, потримати на ліхтарику, щоб «набрався світла». Нехай дитина сама бризкає в темряві, промовляючи «чарівні слова». Як зробити зі стаканчика і харчової плівки проєктор, психолог ділилась цього літа.

Тіньовий театр — як саме долонями можна показувати фігурки, можна знайти за посиланням.

Холод підсилює відчуття тривоги в темряві, тому проста грілка, чи грілка-іграшка в мішечку, теж можуть допомогти.

Раніше дитяча психологиня Наталія Кушнірук пояснила, як треба говорити з дітьми про війну.

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