«Як це дивно не звучить, з твариною потрібно говорити»: поради, як пережити грумінг з чотирилапим

Салони краси для домашніх улюбленців набирають все більше популярності серед власників чотирилапих. Часто у рекламних оголошеннях грумінг-майстри вказують, що стрижки чи інші такі послуги зроблять тварин гарнішими та навіть покращать здоров'я. Чи дійсно це так і кому така процедура шкідлива — «ФАКТАМ» пояснив ветеринар з Вінниці Іван Левінський.

- Для процедури грумінгу потрібен спеціальний стіл з ошийником та утримувачем, яким і пристібають собаку. Але звісно, що душити за шию її не можна, просто треба притримувати. Є дуже багато факторів, які можуть провокувати стресові ситуації. І по темпераменту тварини є також різні.

Розглянемо таку ситуацію — у собаки все абсолютно добре при діагностуванні, того самого УЗД серця, тобто вона клінічно здорова. Й вона пішла на грумінг й через кілька годин її не стало. На жаль, така ситуація цілком можлива. Й тут слід врахувати кілька факторів. Як у грумінг-салоні віднеслись до тварини, як вона сприйняла це місце, навіть ті самі запахи можуть вплинути на психологічний стан. Крім того, як правило на грумінг водять найчастіше собак маленьких порід. А вони самі по собі достатньо стресові, нервують від найменшого стукоту дверей. Я у своїй практиці при гігієнічних стрижках таких песиків проводжу седацію — заспокоєння за допомогою медикаментозних препаратів. Я завжди прошу власників не відлучатись під час грумінгу, а бути поряд. Щоб теж добрим словом та ласкою заспокоїти улюбленця. Якби це дивно не звучало, з твариною потрібно говорити.

За словами ветеринара, протипоказанням до грумінгу є молодий вік тварини (до трьох місяців).

- Дуже коротку зачіску не варто робити до півроку й тваринам із серйозними хворобами серця. А ще зустрічаються собаки, яким з низки причин протипоказане чищення зубів ультразвуком.

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