У будинку на столичній Оболоні розцінки на тепло та гарячу воду удвічі менші, ніж у решти киян

У День енергетика в Києві національна «книга Гіннеса» зареєструвала рекорд України. Інженер-будівельник Денис Кукса розробив сучасну систему енергоощадження з комплексною термомодернізацією, що забезпечує мінімальне споживання ресурсів ззовні. І реалізував цю ідею у будинку, в якому очолює ОСББ. Національний Реєстр рекордів України зафіксував «Найбільш енергоощадний багатоповерховий багатоквартирний будинок з альтернативними джерелами опалення та гарячого водопостачання від теплових насосів» у категорії «Наука і Технології».

Почалася реалізація проєкту ще у 2017 році, коли в будинку утеплили фасад, установили лічильники тепла та гарячої води, зробили теплоізоляцію та відремонтували підвали й дах. Поступово встановили енергоефективне освітлення та замінили вікна та двері в підʼїздах на сучасні. А також — облаштували автономне опалення й підігрів води тепловими насосами (якщо коротко — аналог холодильної установки «навпаки», що завдяки прокачуванню фреону забирає тепло в околишньому середовищі та віддає його в будинок), завдяки чому вони обходяться мешканцям значно дешевше, ніж будь-де в столиці.

Утеплення коштувало 5,4 мільйона гривень, 30 відсотків з яких оплатили мешканці — пропорційно площі їхніх квартир, по 182 гривні за квадратний метр. Решта — з бюджету Києва. Ці кошти окупилися жителям будинку ще минулого року. Собівартість опалення тут — 700−890 грн/Гкал, удвічі дешевша за ціну Гкал від «Київтеплоенерго». А якби не війна, то будинок би модернізувався й надалі й завдяки власній електростанції вже цього року претендував на топ-10 подібних у Європі. На жаль, з цим довелося зачекати — 24 лютого голова ОСББ «АРОВАН» (будинок на проспекті Володимира Івасюка, 12д) Денис Кукса записався до тероборони Києва. Захищав столицю, тепер — воює на сході України.

Денис Кукса наразі військовослужбовець. Його відпустили з передової на 2 доби для реєстрації рекорду. Фото з сайту «Вечірній Київ»

— Ви й зараз голова ОСББ?

— Так. Крім того — голова Асоціації ОСББ та ЖБК Оболонського району Києва. Але основне наразі — я військовослужбовець, мене відпустили на 2 доби тільки для реєстрації рекорду. Потому — знову їду на схід, — розповів «ФАКТАМ» Денис Кукса.

— Вдається виконувати обовʼязки?

— До вторгнення все контролював сам. Тепер у мене є заступник, він займається повсякденними справами. А інженерні питання намагаюся дистанційно вирішувати, надати вичерпні інструкції, коли постають якісь питання — у мене є інтернет-звʼязок через «Старлінк», також є кілька помічників, що допомагають з усім справлятися.

— Теплові насоси, що обігрівають будинок та дають мешканцям гарячу воду, працюють від електрики, а наразі по всій Україні — відключення…

— Теплові насоси дозволяють отримати дешеву теплову енергію — витративши 1 кіловат електричної, вони виробляють 2−2,5 теплової енергії. А насоси, що працюють на гаряче водопостачання, ще й поєднані з витяжною вентиляцією, що постійно дає тепле повітря з кухонь та ванн, тому там на кіловат затрат видає 3 кіловати теплової енергії. В результаті виходить у 2,5−3 рази дешевше, ніж продає киянам Київтеплоенерго.

Будинок запезпечений енергією від теплових насосів. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Ще до війни я виграв конкурс, щоб поставити сонячну електростанцію та акумулятор на будинок. Ця система дозволила б нам у денний час отримувати гарячу воду безкоштовно, освітлення місць загального користуванняс, частково компенсувати живлення насосів у темний час. І навіть реверсом перекидати енергію на критичні системи у разі аварій в мережі. На жаль, поки що довелося відкласти її реалізацію. Але будинок має дубльовану систему — під час відключень він може отримувати тепло від ТЕЦ.

Кошти на реалізацію цього й подібних проєктів були перенаправлені на відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури. Але я чув, що їх нададуть у 2023 році. На жаль, доведеться перероблювати проєктну документацію — вартість всіх матеріалів привʼязана до валюти, курси якої за рік піднялись. Тому доведеться «зрізати» заплановані потужності — проєкт стане удвічі слабший. Але для будинку все одно користь буде.

В будинку є альтернативні джерела опалення та гарячого водопостачання. Фото з сайту «Вечірній Київ»

— Частина грошей на насоси, термоізоляцію тощо йшла грантово, але частину довелося збирати у мешканців. Це — немалі суми, й у більшості київських будинків навряд чи хоч половина жителів на це погодилася б.

— Довелося багато працювати з людьми. Було важко. Зазвичай важко організувати ОСББ, бо ніхто не хоче брати відповідальність за будинок, за його обслуговування. Тут постійні проблеми, що виникають в процесі обслуговування, монополісти регулярно утискують ОСББ й ЖБК — доводиться з ними «воювати». І з мешканцями теж іноді «воюєш». Не буває ідеальних будинків — завжди знайдуться люди, які не хочуть платити ні за що. Є й у нас проблемні неплатіжники. З ними доводиться розв'язувати питання через суд. Деякі з 2004 року платити не хочуть, там постійна судова тяганина: виграли суд, вони заплатили й знову накопичують борг, через 3 роки — знову суд…

Добре, що у нашому будинку понад 90 відсотків підтримує те, що ми робимо. Вони бачать результат — на сьогодні у мене опалення та обслуговування будинку коштує дешевше, ніж просто опалення у будь-якому іншому будинку Києва.

— У ЗМІ писали, що ваш будинок, окрім звання найбільш енергоощадного в Україні, претендує на топ-10 серед таких будинків Європи.

— Коли я поставлю сонячну електростанцію — тоді позмагаюся за це звання. На жаль, цього року перешкодила війна.

— Ви брали участь в обороні Бахмута, де майже пів року йдуть запеклі бої. Зараз у соцмережах, традиційно, розганяють «зраду» й «перемогу» — одні кажуть, що не потрібно класти стільки людей, інші вказують на ключове положення Бахмуту й Соледару для утримання частини Донецької області та подальшого контрнаступу. Окрім того — утримання чи захоплення міста має ще й політичне значення як для України, так і для росії: кажуть, що успішна оборона міста сприяє постачанню в Україну озброєнь, а росія хоче хоч щось захопити після низки «жестів доброї волі». А що значить оборона Бахмута для вас?

— По перше, це довести неспроможність росії, її начебто «другої армії світу», показати, що ми — сильніші. На такі питання хай відповідають пресофіцери ЗСУ, але я вважаю, що ми повинні захищати кожен клаптик нашої землі, знищувати й проганяти окупантів з України. А для цього нам потрібно багато зброї, потрібно, щоб нам активніше допомагали західні партнери.

— І щодо поїздки Зеленського до Бахмуту: росіяни то стверджують, що його там не було, то вказують, що путін теж колись на фронт їздив, тільки ніде про це не повідомлялося… А наскільки такі поїздки президента корисні, наскільки вони мотивують бійців?

— Це дуже ризиковані поїздки. Але наш президент показав, що він мужня людина, вольовий чоловік, достойно приймає виклики, що постають перед ним. І коли він приїздить на такі складні ділянки фронту, нагороджує там бійців — це мотивує, має позитивний ефект. Я пишаюся, що у нас такий президент.

Також читайте у «ФАКТАХ»: Купив генератор — отримай компенсацію: скільки, кому і хто повертатиме гроші. Виявляється, ОСББ можуть не тільки отримати багатотисячну знижку на генератор, а ще й отримувати прибуток від його експлуатації, продаючи електроенергію.

У заголовку: фото Яна Доброносова, «Телеграф»

52

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram