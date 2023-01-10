Більше світла та менше грошей: як зменшити платіжки за електроенергію

В Україні стартувала програма, яка дозволяє безкоштовно обміняти застарілі «лампочки Ілліча», які використовуються ще з радянських часів, на сучасні енергоефективні LED лампи.

Про те, як скористатись програмою, розповідає УНІАН.

З нового року повнолітні українці зможуть безкоштовно отримати п’ять світлодіодних (LED) ламп замість старих ламп розжарювання, які в народі за радянські часи називали «лампочкою Ілліча». В такий спосіб кожен, хто ще живе зі старими енергетичними звичками, може зробити свій внесок у стабільну роботу енергосистеми України.

Кожна лампочка розжарювання споживає від 60 до 100 ват, а LED-лампочка — тільки чотири — п’ять ват, тобто в п’ятнадцять разів менше. Наприклад, якщо сім’я з трьох людей щоденно використовує п’ять ламп розжарювання протягом п’яти годин на день, то за місяць вони витрачають приблизно 180 гривень тільки за освітлення. Враховуючи, що заміна ламп буде безкоштовною, то щомісячна чиста економія складе близько 150 гривень. За рік це вийде на вагомі 1800 гривень!

Щоб скористатися програмою, потрібно попередньо залишити заявку у цифровому додатку «Дія», потім прийти у відділення «Укрпошти» та обміняти п’ять ламп старого зразка на таку ж кількість світлодіодних.

«Ми зробимо програму достатньо довгою для того, щоб усі громадяни України, які мають бажання замінити лампочки, могли скористатись цією можливістю. Точно — січень, лютий, березень», — сказала перший віце-прем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, заміна «старих» ламп на енергоощадні LED-лампи, може допомогти країні споживати на 7−10% менше електроенергії в момент пікового навантаження.

Уряд розраховує, що за цей час українці замінять в своїх оселях 50 мільйонів застарілих лампочок. Наразі відомо, що заміну тридцяти мільйонів лампочок профінансує Європейський Союз в якості гуманітарної допомоги, щодо решти коштів ситуація поки не зрозуміла.

Аналітик енергетичних ринків Максим Білявський вважає, що масове використання енергоефективних ламп в Україні дійсно дасть масштабний економічний ефект.

«Економічний ефект може складати від 500 мегават до одного гігавату в межах країни. Бо переважна більшість бюджетних організацій і побутових споживачів, десь 60 відсотків, продовжують використовувати лампи розжарювання», — сказав він.

Білявський вважає, що перші результати програми будуть відчутні вже в лютому.

«Для нас це буде еволюційний стрибок. Країни Європейського союзу пройшли через цей шлях, і тут нічого дивного немає», — пояснив експерт.

Тож, щоб українці дійсно масово почали замінювати старі лампи на нові, влада повинна спростити спосіб їх отримання, щоб це можна було зробити і тим, хто не має смартфонів.

По-друге, останні місяці українці все частіше скаржаться на завантаженість відділень «Укрпошти». Щоб отримати посилку, вишиковуються великі черги аж з вулиці, які повільно рухаються через брак операторів та технічну недосконалість.

Експерти вважають, що наступним кроком після масової заміни старих ламп на нові має бути перебудова існуючих підприємств в Україні, які досі виготовляють лампи розжарювання, на LED виробництво. Бо у Європі це зробили ще десять років тому.

В Україні лампи розжарювання досі замовляють на тендерах підприємства та установи, їх виробляють, а самі лампи і досі активно продаються у роздрібних мережах. Цьому треба покласти край. Наприклад, повністю заборонити їх купівлю за державний та муніципальний кошт.

Відповідні органи мають проконтролювати, щоб магазини прибрали з полиць старі типи ламп. Бо вони не тільки не відповідають регламенту Євросоюзу про екодизайн споживчих товарів, а ще і заважають нашій країні тримати енергетичну стійкість, марнуючи важливі зараз кіловати електроенергії.

Нагадаємо, задля економії електроенергії в багатьох містах України вимушено відмовилися від використання електротранспорту, проте метрополітен в Києві наразі вирішено не зупиняти, попри постійні інциденти там.

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