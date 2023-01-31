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Спорт

Автобус із командою-чемпіоном упав із мосту: багато загиблих (фото)

19:25 31 січня 2023
Футбольний клуб Вілла Марія

Трагічно завершився виїзд на турнір для юнацької команди «Вілла Марія» з Бразилії.

Автобус із футболістами, які кілька годин раніше стали переможцями престижного турніру серед гравців до 18 років та завоювали красень-кубок, упав із моста, приземлившись на дах, неподалік міста Алем Параїба.

Згідно з першими повідомленнями, в аварії загинули четверо людей, у тому числі троє неповнолітніх футболістів, трохи згодом померла ще одна людина. Також до лікарні було доставлено багато постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості, у тому числі у важкому стані.

Одна із родичок підтвердила загибель 13-річного Кайлона да Сілви. «Я так хотіла, щоб це було брехнею. Я любитиму тебе вічно», — написала жінка в одній із соціальних мереж, прикріпивши фото юного футболіста з кубком.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазовий олімпійський чемпіон Девід Рудіша вижив після падіння літака.

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