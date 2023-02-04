Російський олігарх і друг путіна Віктор Харитонін купив неплатоспроможний аеропорт Хан в Хунсрюку (Німеччина). Харитонін також є власником знаменитої гоночної траси «Нюрбургринг». За інформацією Deutsche Presse-Agentur, було підписано нотаріально завірений контракт на суму близько 20 мільйонів євро.

Але хто такий Харитонін? У звіті «SWR» його описують, як дуже сором'язливого до публічності олігарха. Його фотографій збереглося небагато. У російському списку Forbes він посідає 66-е місце зі статками в 1,4 мільярда доларів США.

Ступінь впливу Харитоніна можна побачити на прикладі його фармацевтичної компанії. Він є найбільшим російським виробником ліків для людей і домашніх тварин. Вони продаються переважно в росії та Китаї. Харитонін підтримує ділові зв'язки по всьому світу, в тому числі з німецькою фармацевтичною промисловістю. Згідно зі сторінкою російської Вікіпедії, його компанія також є найбільшим виробником вакцини «Супутник V». 50-річний мільярдер також підтримує контакти з кремлем. На відміну від свого друга Романа Абрамовича, наприклад, Харитоніна немає в списку санкцій Європейського Союзу, який був складений після війни в Україні.

Однак новий власник аеропорту з 2019 року перебуває у так званому «списку путіна» Міністерства фінансів США — разом з 95 іншими російськими бізнесменами. Список був створений сім років тому, коли росію звинуватили у маніпуляціях на президентських виборах у США. Відтоді список поповнюється. Однак до нього потрапляють лише довірені особи путіна.

Приятель путіна офіційно живе в Москві, одружений з олімпійською чемпіонкою росії з художньої гімнастики і має двох дітей. Мільярдер також є шанувальником класичних автомобілів.

Нагадаємо, днями завершилось розслідування щодо зникнення яхти Irina VU, власником якої є підсанкційний російський олігарх Алішер Усманов.

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