«Відчуття тимчасовості»: стало відомо, що заважає працевлаштуванню українців за кордоном

Найбільшими перешкодами для працевлаштування українців, які приїхали до Польщі (нагадаємо, що ця країна змінила з 1 березня умови проживання для біженців), є незнання польської мови, відчуття тимчасовості або використання стандартних процедур працевлаштування, про це повідомляє infor.pl. Крім того, відносно високий рівень компетенції українців означає, що вони не завжди хочуть погоджуватися на пропозиції роботи, доступні на ринку, не всі хочуть або можуть працювати за простими професіями в торгівлі, громадському харчуванні та догляді.

Біженці з України найчастіше мають вищу освіту. Приїжджають також кваліфіковані працівники, наприклад, з медичної та освітньої галузей. Недостатнє знання польської мови, а також складний і тривалий процес нострифікації дипломів є перешкодами для працевлаштування за фахом, у тому числі в секторах, що характеризуються нестачею працівників. Також відчуття тимчасового перебування в країні та вимушений характер міграції призводять до того, що українці частіше шукають швидке джерело доходу, ніж підтверджують своє право на роботу за фахом. З цієї причини мігранти найчастіше змушені виконувати роботу, яка не відповідає їхній кваліфікації, а ефективне використання потенціалу цих людей у галузях, що характеризуються високим попитом на фахівців, є обмеженим.

Процес працевлаштування громадян України відбувається за стандартизованими процедурами. Їх приймають на роботу відповідно до загальноприйнятих правил і поводяться з ними так само, як і з іншими претендентами на роботу. З іншого боку, брак знань про легальні форми працевлаштування в Польщі може призвести до незадекларованої роботи або працевлаштування на основі цивільно-правового договору, що, відповідно, унеможливлює реалізацію своїх трудових прав. Тому необхідно проводити просвітницьку роботу та підвищувати обізнаність громадян України щодо умов праці та їхніх прав.

Невпевненість у завтрашньому дні призводить до того, що деякі українці не наважуються шукати роботу, сподіваючись, що повернуться в Україну «з хвилини на хвилину». Так само часто вони змінюють місце проживання через ситуацію, в якій опинилися, що ускладнює їхню активізацію. Звідси — низька довіра з боку роботодавців і велика обережність при прийомі на роботу таких людей.

Ті українці, додає видання, хто приходять до інформаційного центру зайнятості, не завжди шукають роботу. Деякі з них користуються різними соціальними програмами нарівні з польськими громадянами. Найкращим способом роботи з такими громадянами України є особистий контакт у центрі зайнятості, але це ускладнюється великою кількістю людей, які обслуговуються.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про роботу для українок в Європі: де варто шукати та на які суми можна розраховувати.

Нагадаємо, що українці, які через війну виїхали за межі своєї країни і досягли пенсійного віку, можуть оформити та отримувати пенсію за кордоном.

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