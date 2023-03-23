Голову тримайте прямо, але у розслабленому стані: що допоможе під час нападу сильної тривоги

Тривога — передчуття небезпеки чи негативних подій. В умовах повномасштабної війни в такому емоційному стані перебуває більшість українців, і часто протягом тривалого часу — дні, тижні, місяці. Це впливає і на фізичний стан людини. Зазвичай під час надсильної тривоги у людини утруднене дихання, часткова втрата координації, пітливість. Й тут допоможе техніка ритмічного дихання, ділиться практична психологиня Юлія Ворман.

«Сядьте прямо, поставивши обидві ступні на підлогу. Руки можна покласти на коліна. Голову тримайте прямо, але в розслабленому положенні. Можете заплющити очі. Зосередьтеся на своєму диханні: слідкуйте за вдихами та видихами. Потім зробіть паузу на 10−20 секунд. Наступний крок — це сповільнення дихання. Дихайте в такому ритмі: на 4−5 секунд вдих, потім затримуємо дихання на 1 секунду, далі протягом 4−5 секунд — видих. Повторюйте вправу кілька хвилин».

Якщо такий темп дихання здається занадто повільним, психологиня радить пришвидшити ритм, щоб почуватися комфортно.

«Відчувши полегшення, дозвольте диханню повернутися у звичний ритм та повільно відкрийте очі. При регулярному виконанні цієї або інших практик самодопомоги це дозволить сформувати звичку до автоматичного застосування даних методик у кризових ситуаціях».

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