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Здоров'я та медицина

«Нерегулярно приймаєте ліки»: фахівець про те, чому тиск часто підвищується

21:30 26 березня 2023
тонометр

До українського психіатра Євгена Скрипника звертається багато пацієнтів, в яких коливається артеріальний тиск і їм призначають антигіпертензивні препарати й виставляють діагноз «гіпертонічна хвороба». Вони приймають ліки, але все одно тиск періодично, в раз три-чотири дні, підвищується та вони продовжують прийом медикаментів. Чому тиск підвищується і що потрібно робити, лікар розповів на своїй сторінці в соцмережі.

«Більшість пацієнтів роблять помилку — нерегулярно приймають антигіпертензивні препарати. Вони приймають їх, коли підвищується тиск. Наприклад, сьогодні тиск 160/100, ви приймаєте ліки проти тиску, він знижується, стає нормальним, ви два дні міряєте — все добре. Потім на третій день знову підвищується та ви знову приймаєте ліки. І так по колу. Раджу регулярно приймати ліки проти тиску, навіть якщо він у вас 120/80. Нормальний тиск антигіпертензивні препарати не знижують, вони діють так, щоб він не підвищувався».

Якщо у вас тиск підвищується періодично або регулярно, то спазмуються судини у відповідь, додає лікар-психіатр. Внаслідок цього виникає гіпоксія і це призводить до атеросклерозу й ще більшому звуженню судин. Тобто це призводить вже до регулярно підвищеного тиску.

Раніше відома лікарка-дерматологиня Катерина Бакіко пояснила, чому періодично червоніє та спалахує шкіра обличчя.

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