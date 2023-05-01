Російські окупанти постійно чинять тиск на українців, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, змушуючи та примушуючи їх оформлювати російські паспорти. А нещодавно президент росії владимир путін підписав указ, згідно з яким українці, які не оформили громадянство рф до 1 липня, можуть підлягати депортації.

Про те, що робити співгромадянам, розповів український омбудсмен Дмитро Лубінець. Так, в ефірі телемарафону він заявив, що путінський указ «направлений точно не на депортацію українців»: «Нікого депортувати не будуть. Указ спрямований на те, щоб узаконити масову паспортизацію, яка ведеться на тимчасово окупованих територіях».

Він зазначив, що люди, які відмовилися від паспортів країни-окупанта, можуть бути заарештовані і стати «окремою категорією цивільних заручників». За його словами, щоб цього уникнути, українці з міркувань безпеки можуть брати російські паспорти: «Я порадив би взяти російський паспорт, щоб вижити. Це найголовніше. Можна взяти паспорт, щоб вижити, дочекатися звільнення…».

Лубинець зазначив, що після звільнення територій від роспаспортів можна буде відмовитися — українська влада не визнаватиме це правопорушенням. Адже «громадяни роблять це для того, щоби вижити». «Інша справа — ті, хто організує такий процес», — додав він.

А ось віце-прем'єрка- міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук, коментуючи той же указ путіна, рекомендує паспорти росії не брати, з окупантами не співпрацювати, за можливості залишити окуповані території і чекати на ЗСУ.

«По-перше, перетворити українців на росіян неможливо. Примусова паспортизація чи репресії не допоможуть. По-друге, хто сказав, що росіяни довго житимуть на тимчасово окупованих територіях? Але якщо вони хочуть депортувати з ТОТ українців, які не хочуть брати російські праспорти, то нема проблем. Тому що росіяни самі не випускають українців з ТОТ на підконтрольну територію, порушуючи міжнародне право та всупереч елементарним гуманітарним міркуванням», — зазначила вона.

Раніше у Мінреінтеграції заявляли, що заборонено стягувати заборгованість за житлово-комунальні послуги з людей, які перебувають на територіях бойових дій чи тимчасово окупованих територіях.

Фото Pixabay

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