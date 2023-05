Світова література втратила одного з найвпливовіших письменників сучасності. Таким вважають британця Мартіна Еміса, автора культових романів «Гроші: записка самогубці» та «Лондонські поля». Він помер на 74-му році життя від раку стравоходу.

Про смерть письменника повідомила його дружина Ізабель Фонсек. Вона також пише книжки. Еміс, за її словами, помер у себе вдома у місті Лейк-Уерт, штат Флорида, 19 травня.

Мартін Еміс навчався в Оксфорді. Свою літературну кар'єру розпочинав у впливовій британській газеті The Times. 1973 року вийшов його перший роман «Записки Рейчел». Книга одразу здобула престижну премію імені Сомерсета Моема.

Еміс написав ще 14 романів, зокрема «Гроші». Головний герой цієї блискучої книги — кліпмейкер із вельми сумнівними моральними принципами. Він знімає рекламні ролики. Багато критиків вважають «Гроші» одним із найзначніших романів у сучасній британській літературі.

Для Еміса були характерні чорний гумор та їдка сатира. Мартін пробував себе також як публіцист. У 2002 році вийшла його книга Koba the Dread: Laughter and the Twenty Million (Коба Грозний: сміх двадцяти мільйонів). У російському перекладі назву спростили — «Сталин. Иосиф Грозный».

Еміс у властивому для нього стилі аналізував те, як Сталін будував тоталітарне суспільство, спираючись на методи терору, голоду та зрівнювання населення. Погляд Мартіна Еміса на російську історію не втратив своєї гостроти та актуальності.

У твіттер-акаунті Букерівської премії вказується: «Ми засмучені звісткою про смерть Мартіна Еміса, одного з найвідоміших та найобговорюваніших письменників за останні 50 років. Наші думки — з його сім'єю та друзями».

