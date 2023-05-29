Мобілізація в Україні: чи можуть вручити повістку за кордоном

Оскільки дію воєнного стану в Україні подовжено до серпня, в країні триває загальна мобілізація. Військовозобов`язаним повістки можуть вручатися як адресно, так і в громадських місцях. У грудні минулого року уряд затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, в якому є положення, що стосуються тих, хто перебуває за кордоном

Як пише 24 канал, це не означає, що наразі українцям за кордоном вручатимуть повістки. За словами юриста адвокатського об'єднання T&T Partners Владислава Юрчака, без надання повноважень консульським установам вручати повістки та здійснювати розгляд справ про адмінправопорушення, нововведення жодним чином не вплинуть на тих, хто перебуває за кордоном.

Для дипломатичних установи були визнечені певні обов'язки:

інформування громадян призовного віку, які не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу;

сприяння повернення військовозобов'язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час (в особливий період);

повідомлення у 7-денний термін з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників, військовозобов'язаних та резервістів відповідним ТЦК та СП за місцем перебування їх на військовому обліку;

ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку.

«Представники дипломатичних установ, згідно з чинним законодавством, не можуть видавати будь-які види повісток та вручати їх громадянам, які проживають за кордоном. Новим порядком повноваження дипустанов зводяться виключно до ведення обліку військовозобов'язаних та інформування про це відповідних органів в Україні, а тому нововведення в законодавстві ніяк не впливають на осіб, які перебувають за кордоном»,

- поясив юрист та додав, що нововведення лише розширюють географію вручення повісток на території України й не поширюються на дипломатичні установи за кордоном.

Нагадаємо, що згідно з новим порядком військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, до військкомату треба йти в той рік, коли юнакові має виповнитися 17 років. Без такого приписного хлопців від 17 років можуть не випустити за кордон, а з приписним пересування не обмежується.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко не виключав, що «ухилянтів», які виїхали з України під час дії воєнного стану, після повернення можуть покарати. За його словами, це може бути закон, передбачаючий «обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон».

Фото з мережі

231

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram