Голова Черкаської ОВА, генерал-майор Ігор Табурець закликає місцеві органи влади переглянути ступінь готовності до роботи з захисниками, які вже незабаром будуть повертатися в громади після Перемоги. Таку думку він висловив у своєму авторському блозі в черкаському виданні 18000.

«Буде великою помилкою вважати, що ветеранські політики — це про соціальний захист. Це, перш за все, про національну безпеку, про престижність військової професії, про національну пам’ять, героїзацію та вшанування. Завтра 2 млн захисників і захисниць повертаються. Але повертаються куди? Передовсім до своїх родин, у свої громади, на свої робочі місця. Чи готові громади до повернення захисників. І головне — хто зустрічатиме їх на цьому рівні. ТЦК СП, ЦНАП, ДЦЗ, підрозділи соціального захисту, реабілітаційні центри — всі ці установи доведеться пройти ветерану по поверненню. Моя позиція чітка — громади мають бути готовими до повернення ветерана, всі бюрократичні процедури мають бути максимально спрощені, взаємодія має бути за принципом єдиного вікна. У кожній громаді має бути єдина точка входу для ветерана, через яку він отримує повну інформацію про всі можливості для реінтеграції та реабілітації», — зазначив очільник ОВА.

На думку І. Табурця принциповим для реінтеграції ветерана є питання зайнятості та підтримки бізнесу.

«Ситуація із готовністю колективів до повернення ветеранів ані трохи не краща, аніж ситуація в родинах і громадах. Фахівці з НR на всіх підприємствах також мають пройти навчання з психоедукації та розуміти сутність потреб ветеранів. Якщо цього не буде, тоді вони втратять ветерана як трудовий ресурс, а країна — як людський капітал. Тому що будь-який серйозний тригер може остаточно демотивувати ветерана, позбавивши його адекватних стимулів для реінтеграції. Закликаю представників бізнесу вже сьогодні задуматися над тим, як вони працюватимуть із ветеранами завтра. Провести відповідну роботу з фахівцями, розробити власні програми підготовки робочого місця ветерана, навчити НR-ів і психологів навичкам роботи з носіями бойової травми», — пояснює він.

Взаємодія з бізнесом щодо спрощення надання інформації для Захисників — це те, що можна робити вже сьогодні.

«Ми в Черкаській ОВА спільно з компанією „Маклаут“ працюємо над новою онлайн-платформою для наших воїнів, де буде максимум інформації для них і їхніх родин: алгоритми пошуку зниклих безвісти, набуття статусу ветерана війни, переліки пільг як державного рівня, так і в розрізі наших тергромад, медична допомога та реабілітація, пенсійне забезпечення та багато інших інструментів. Плюс зразки звернень і процесуальних документів, потрібні контакти. Зараз цей онлайн-навігатор — на етапі активного наповнення розділів», — наголошує генерал-майор Ігор Табурець.

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