Що не так з реакцією Мінмолодьспорту на турніри за участю росіян і білорусів: «Спортивний контекст» дав відповідь

Реакція Мінмолодьспорту на ситуацію щодо турнірів за участю представників рф і білорусі засвідчує відсутність у чиновників компетенцій та розуміння засад функціонування системи спорту у світі. Таку думку висловили учасники круглого столу ГО «Спортивний контекст», присвяченого проблемі невідповідності української системи спорту міжнародним стандартам.

Участь у ньому взяли народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Жан Беленюк, експерт у сфері організації та управління спортом та співзасновник ГО «Спортивний контекст» Олександр Ларін, керуючий партнер юридичної компанії «Міжнародна консалтингова група» юрист Тарас Самборський, двократний Олімпійський чемпіон-веслувальник Юрій Чебан, віцепрезидент Федерації тріатлону України Андрій Половко та засновниця комунікаційної агенції Golubi Group Марина Голуб.

На думку експертів, накази Мінмолодьспорту апріорі не могли вплинути на участь спортсменів країн-агресорів у міжнародних турнірах, натомість стали інструментом витіснення українських спортсменів із міжнародних змагань олімпійського рівня.

— Після внесення змін до наказу я зрозумів, що він не зіграє ту роль, задля якої був прийнятий, — прокоментував Жан Беленюк. — В такому форматі треба було віддати всі повноваження приймати рішення щодо участі чи неучасті безпосередньо до федерацій і безпосередньо до спортсменів. Це б вирішило проблему. Адже росіяни, маніпулюючи й розуміючи нашу ситуацію, роблять усе, щоб просто не дати нам змогу відібратися на Олімпіаду і тим самим просто приберуть нас з міжнародної спортивної арени.

Учасники акцентували, що в Україні досі існує радянська система управління сферою спорту, в якій профільне міністерство виконує невластиві цивілізованим країнам функції. В той час як міжнародна система спорту ґрунтується на автономії спортивних федерацій у царині масового спорту та участі в змаганнях спорту вищих досягнень, в Україні ці повноваження належать Мінмолодьспорту.

Зокрема, накази міністерства щодо участі чи неучасті спортсменів у змаганнях є атавізмом радянської системи управління спортом.

Проблема в тому, що за українським законодавством фінансування видів спорту корелюється відповідно результатів, отриманих на Олімпійських іграх. Відтак недопущення певних українських спортсменів до Олімпійських ігор через неучасть у кваліфікаційних змаганнях внаслідок заборони Мінмолодьспорту може мати й фінансові наслідки.

Співзасновник ГО «Спортивний контекст» Олександр Ларін звернув увагу, що пряма залежність обсягів фінансування видів спорту від олімпійських досягнень не відповідає критеріям, визначеним Олімпійською хартією.

— Держави повинні забезпечити підтримку спорту для всіх громадян, незалежно від спортивних результатів. Це дозволить громадянам країни мати рівні можливості для участі у спорті та для досягнення високих результатів. Це означає, що не може бути жорстко прив'язана державна підтримка до спортивного результату. Але на жаль ми живемо в умовах, коли міжнародні терміни й назви — просто обкладинка, а сутність була й залишається радянською. Уповноважена державна установа повинна займатися створенням умов і стимулів для розвитку спорту, а не намагатися управляти ним, наче це гігантська ДЮСШ, — зазначив Олександр Ларін.

На думку Тараса Самборського, чиновники спортивної сфери за замовчуванням не зацікавлені позбутися важелів впливу на спортивні федерації, а механізму зобовʼязати їх реформувати систему спорту не існує.

— Максимум, що ми можемо зробити — це за допомогою народних депутатів винести цю проблематику на рівень вищої виконавчої влади. Це також проблема відсутності системи, яка мала б унеможливити ігнорування тих правил, які вже прийняті та працюють у світі, — зазначив Тарас Самборський.

Учасники круглого столу анонсували серію заходів за участю медіа та спортивної спільноти, де буде представлено бачення дерадянізації системи спорту.

Нагадаємо, днями Міжнародна федерація фехтування (FIE) відреагувала на скандал із усуненням української шаблістки Ольги Харлан від подальшої участі в чемпіонаті світу, що проходить у Мілані, за відмову потиснути руку представниці росії Анні Смірновій. Україську спортсменку повернули на чемпіонат світу.

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