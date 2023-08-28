«Хотіла врятувати дітей»: на Харківщині винесли вирок колаборантці, яка при оккупантах очолила школу

В Україні правоохоронці продовжують виявляти та карати зрадників. Так, Київський районний суд м. Харкова визнав місцеву жительку винною у колабораціонізмі у сфері освіти. Про це стало відомо з опублікованого вироку. Підозрювана — уродженка Челябінської області рф.

Як йдеться у матеріалах справи, в серпні 2022 року окупаційна влада вирішила впроваджувати на тимчасово окупованій території Харківської області освітній процес за стандартами рф. Агресори створили заклад освіти під назвою «Государственное бюджетное образовательное учреждение „Средняя общеобразовательная школа“ с. Гетьмановка» на базі приміщень та матеріальних цінностей КЗ «Гетьманівський ліцей Шевченківської селищної ради».

У невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше 15 серпня 2022 року, у громадянки виник умисел, спрямований на зайняття посади директора даного закладу. Окупанти її кандидатуру погодили. З 20.08.2022 по 08.09.2022 жінка здійснювала набір технічного персоналу та педагогічного складу до цього закладу на період 2022−2023 навчального року, проводила зустрічі із вчителями, які погодилися працювати під управлінням відділу освіти окупаційної адміністрації. Під час таких зібрань колаборантка повідомляла, що навчальний процес буде здійснюватися за російською програмою з використанням російських навчальних підручників, та надавала усні вказівки щодо підготовки приміщень закладу до нового навчального року.

Саме вона надала вказівку бібліотекарці з'їздити до школи в смт Шевченкове Харківської області, де отримала російські навчальні підручники для 1−11 класів. Вони були виготовлені на території рф. Натомість українські книжки зрадники перемістили до іншого приміщення бібліотеки, де вони повинні були зберігатися до особливого розпорядження. Навчання проходило теж за наданими окупантами російськими програмами. Після деокупації жінці оголосили підозру про вчинення колабораційної діяльності.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена вину не визнала, пояснила, що з самого початку військових дій на території Харківської області вони знаходилися в окупації майже пів року, з лютого 2022 року по вересень 2022 року. За цей час вона не займалася якоюсь агітацією, пропагандою окупаційної влади. Займалась по господарству та з дітьми в недільній школі місцевого храму, щоб хоч якось і їх, і себе відвернути від жахливої атмосфери навкруги. Вона була налякана вибухами, обстрілами, важкою технікою, військовими літаками над головою, військовими зі зброєю в руках.

«Коли бачила перелякані очі дітей під час звуків вибухів навкруги, дуже хвилювалася за них. Я довгий час займалася з дітьми в недільній школі при храмі, і тому більшість діточок знала добре особисто», — стверджувала підсудна. На великі свята вони часто відвідували школу та дитячий садок і пригощали дітей смаколиками, усі дітки села їй були і є як рідні, запевняла колаборантка.

Те, що вона була вимушена виконувати по мінімуму деякі з вказівок тимчасового керівництва, вона робила не з власної ініціативи та не маючи якогось злого умислу, але лише для того, щоб мати змогу бути поряд з дітьми й не допустити їхнього вивезення з території нашої держави на території рф. Щодо посади директора ліцею, то жінка пояснила, що її освіта, життєвий досвід та досвід роботи, а також внутрішні цінності не відповідали даній посаді, і бажання обіймати таку відповідальну посаду в неї немає і не було.

Свідками в суді були чоловік та жінка, які влаштувалися до школи прибиральниками, батьки учнів, які писали заяви на імʼя нової директорки, прохаючи прийняти дітей на навчання. Ще один свідок — бібліотекарка, яка їздила отримувати російські підручники. Дослідивши й перевіривши надані в ході судового розгляду покази свідків, суд дійшов висновку, що ці покази є конкретними та узгоджуються з сукупністю інших доказів, які судом покладено у вирок.

Зрештою, служителі Феміди призначили колаборантці позбавлення волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати посади в галузі освіти та займатися освітньою діяльністю на строк 15 років.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих ворогом територіях Запорізької області колаборанти готуються відкривати «кадетські» класи, де з дітей виховуватимуть майбутніх поліцаїв для росгвардії.

Тим часом Служба безпеки України викрила ще одного зрадника, який співпрацював з росіянами. Йдеться про бізнесмена-колаборанта, власника одного із провідних агрохолдингів Запорізької області, який вивозив українське зерно з тимчасово окупованого Бердянська до рф.

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