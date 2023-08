Справи геть кепські: країна-агресорка конфісковує автомобілі власних солдатів

Про те, що російській армії на передовій не вистачає озброєння, відомо вже кілька місяців. Нещодавно американський аналітичний центр Institute for the Study of War (ISW) повідомив, посилаючись на російських військових блогерів, що військам рф також не вистачає легких транспортних засобів. І долають вони нестачу транспортних засобів у цікавий спосіб. Щоб виправити ситуацію, приватні автомобілі солдатів конфіскують.

Згідно з повідомленням ISW, солдати повинні зареєструвати свої автомобілі в Міністерстві оборони, після чого вони реквізуються для фронту. Солдати, які не підкоряються цьому наказу, регулярно караються начальством навіть за незначні правопорушення. Однак, вочевидь, не лише транспортних засобів не вистачає російській армії. ISW також повідомляє, що артилерії та катерів також не вистачає в достатній кількості.

Погана ситуація з постачанням та неординарні заходи, якими російське військове керівництво намагається її компенсувати, ймовірно, призводять до подальшого погіршення морального духу солдатів, які перебувають на фронті.

Тим часом ЗСУ просуваються на південь: в Міноборони назвали два головних напрямки наступу.

