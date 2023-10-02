Коли українцям, які отримали тимчасовий захист у Польщі, можна приїжджати додому: відповідь дали юристи

В умовах воєнного стану Польща стала тимчасовим прихистком для багатьох українців. Тому питання, пов'язані з перетином кордону з Польщею, залишаються актуальними досі. Чи можуть українці, які отримали тимчасовий захист у Польщі, виїжджати в Україну без втрати PESEL UKR, на який термін та які інші особливості діють, розповіли у Юридичному пораднику для ВПО:

«Спеціальний закон допускає виїзд українців, що користуються тимчасовим захистом у Польщі, без його втрати за умови дотримання строку перебування в Україні. Так, „одноразове“ перебування в Україні не має бути довшим за один місяць. Щодо здійснення кількох коротших поїздок застережень не має. Тобто, якщо громадянин України порушує встановлений строк або добровільно повертається в Україну й залишається тут проживати, тимчасовий захист скасовується. Для перетину кордону при виїзді з Польщі в Україну необхідно мати: дійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон; PESEL UKR (не завадить мати при собі паперовий примірник); сертифікат Diia. pl в мобільному додатку mObywatel. Додаток mObywatel доступний для завантаження у Google Play та App Store. Документ Diia. pl у додатку mObywatel можуть активувати громадяни України, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року, мають номер PESEL UKR і довірений профіль. При цьому при перетинанні державного кордону варто повідомити Державній прикордонній службі Польщі, що ви маєте тимчасовий захист, та надати Сертифікат Diia. pl в мобільному додатку mObywatel. У такому разі інформація про вас буде внесена у систему, а відмітка („штамп“) про виїзд з Польщі проставлена не буде».

Для повернення в Польщу з України, додають юристи, необхідно мати аналогічний перелік документів. Окрім того, українці, які повертаються до Польщі, повинні повідомити прикордонників під час паспортного контролю про в’їзд саме у зв’язку з використанням права на тимчасовий захист та пред’явити електронний документ Diia.pl.

«У такому разі інформація про вас буде внесена у систему, а відмітка („штамп“) про вʼїзд у Польщу проставлена не буде», — пишуть юристи.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що міжнародна фундація у Польщі продовжила виплати грошової допомоги українцям.

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