Холоди на підході: коли варто міняти батареї у квартирі

Незважаючи на досить оптимістичні обіцянки синоптиків на найближчі дні, прихід зими з її холодами ніхто «відмінити» не зможе.

Тому варто заздалегідь потурбуватися про те, щоб система опалення в домі чи квартирі була готовою до будь-яких «сюрпризів» погоди.

Говорячи про батареї, спеціалісти називають причин, через які їх варто замінити.

Батареї протікають. Тут і думати нема чого: якщо на радіаторах з'явилося навіть кілька крапель води, їх треба міняти. Тому що рано чи пізно краплі перетворяться на струмок, який потече до сусідів. І тоді замість того, щоб витратити кілька тисяч гривень на придбання батареї, доведеться викласти десятки тисяч на ремонт власної та сусідньої квартир.

У приміщенні холодно. Якщо кожен жовтень ви надягаєте вовняні шкарпетки і не знімаєте їх до травня, варто замінити радіатори опалення. Можливо, батареї, що стоять у квартирі зараз, недостатньо прогрівають кімнати. Отже, варто замінити їх на прилади з вищою тепловіддачею. Можливо, радіатори розраховані на прогрівання приміщень до стандартних 19−21 °С, а мешканці дуже теплолюбні. Тоді варто купити батареї більшого об'єму, щоби краще прогрівати квартиру.

Радіатори виглядають пошарпаними. Це знайоме всім, у кого у квартирі стояли класичні чавунні батареї, у яких рано чи пізно починала облуплюватися фарба. Але презентабельний зовнішній вигляд можуть втратити і відносно нові радіатори, наприклад, якщо виробник заощадив і пофарбував їх лише один шар. Або після ремонту на них з'явилися сколи та залишки будматеріалів. Все це знижує надійність приладів: там, де фарба відкололася, швидше з'являється іржа і з часом утворюється протікання.

Планується модернізація системи опалення. Якщо ще 10 років тому регулювання температури в кімнаті за допомогою кватирки вважалося нормальною справою, то сьогодні існують технологічніші способи. Наприклад, автоматичні терморегулятори або віддалене керування опаленням у квартирі через смартфон стрімко набирають популярності. Чавунні батареї та конвектори, які колись здавалися вінцем творіння інженерів, важко вписуються в подібні системи, тому їх змінюють на більш сучасні прилади опалення.

Оновлюється інтер'єр. Це, мабуть, найпоширеніша причина заміни радіаторів. Іноді старі прилади просто не підходять візуально до нового дизайну кімнат. А деякі власники квартир вважають, що якщо робити ремонт, то змінювати все аж до батарей.

Коли це краще робити

Звісно, якщо радіатори почали протікати, роздумувати ніколи — займатися заміною треба одразу. В інших випадках слід орієнтуватись на систему опалення.

Більшість будинків в нашій країні оснащені стояковою системою — та сама труба, яка проходить від підлоги до стелі в кожній квартирі і іноді частково ховається в стінах. Якщо протягом опалювального сезону батареї періодично відключаються, бо сусіди затіяли ремонт, — у будинку точно стоякова система. В цьому випадку, якщо не горить, простіше перенести заміну на період з травня по вересень, коли опалення відключено та процес не завдасть незручностей іншим мешканцям.

У деяких новобудовах використовується інша система — поквартирне опалення. Це означає, що стояк розташований у під'їзді і на кожному поверсі від нього відходять окремі труби до квартир. Перекрити подачу води в радіатори сантехнік може безпосередньо на колекторі у вашому коридорі, при цьому до сусідів, як і раніше, надходитиме тепло. Таким чином, при поквартирному розведенні опалення проводити заміну батарей можна у будь-який момент.

Нагадаємо, у 2022 році Національний Реєстр рекордів України зафіксував «Найбільш енергоощадний багатоповерховий багатоквартирний будинок з альтернативними джерелами опалення та гарячого водопостачання від теплових насосів», встановлений ОСББ на столичній Оболоні.

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