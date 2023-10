«Це гімн абсолютній свободі»: співачка Бланка презентувала новий сингл Rodeo

Через рік після виходу треку Solo та його величезного успіху на пісенному конкурсі «Євробачення», релізу літнього хіта Boys Like Toys, польська виконавиця Бланка повернулася з новою, більш зрілою піснею та потенційним хітом — Rodeo. Ця пісня була створена у творчому кемпі в Гельсінкі (Фінляндія), де Бланка писала музику разом із групою талановитих продюсерів і сонграйтерів (Matias Keskiruokanen, Neea River, Eirik Gjendomsjo).

«Rodeo — це пісня про звільнення. Це гімн абсолютній свободі. Можливо, дехто з вас мав такі відносини, в яких ви давали занадто багато шансів, і в один момент ви просто втекли від цих стосунків, бо ваші кохані розчаровували вас знову й знову. Don’t hit me up, I’m done with you (укр.: „Не бий мене, я вже не з тобою“). Я хочу сказати, що більше не вірю всій твоїй брехні. Мабуть, ти не той, і не дивно, мій любий, що ти ніколи не подобався моїй мамі. А тепер геть з мого шляху, я збираюся танцювати весь день і ніч, тому що я тепер щаслива, бо ми не разом і я вільна», — розповідає про сенс пісні Бланка.

Додамо, що Бланка розпочала свою кар’єру з участі в «Євробаченні» 2023 року з треком Solo та посіла восьме місце на пісенному конкурсі. Трек став вірусним хітом по всій Європі, отримавши 1 мільйон стрімів на день і досягнувши № 1 у чартах багатьох країн. Пісня отримала статус «платинового хіта» у Польщі та посіла 56-те місце у чарті Великої Британії. Загалом пісня має понад 30 мільйонів стрімів та 40 мільйонів переглядів відео. Трек очолив вершини чартів у понад 30 країнах.

