«Точка опори» засновника «ФАКТІВ»: «Я не маю права зупинитися»

Засновник і головний редактор газети та інтернет-видання «ФАКТИ» в авторській програмі Світлани Леонтьєвої «Точка опори» на телеканалі «Дім» розповів, чому на початку повномасштабного вторгнення вирішив відкрити перший в Україні музей порцелянових фігур та чому газета «ФАКТИ» більше не видається у друкованому вигляді після повномасштабного вторгнення росії в Україну, а також, де йому найкраще живеться та скільки експонатів представлено у музеї.

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«Саме в цей час я активніше працював над підготовкою до відкриття музею. Всі мені казали: „Зупинись, шо ти робиш? Це ж такий крихкий матеріал. Якщо ти цього не робив до війни, то хіба можна робити це під час війни“. Але я знав, що не маю права зупинитися. Зараз, коли музей відкрився і люди приходять, багато хто мені розповідає, що вони стежили за тими „порцеляновими історіями“, бо розуміли, шо ці мої мрії про відкриття музею нездійсненні, неможливі, нереальні. Я й сам про це думав», — розповів Швець телеведучій.

За словами засновника «ФАКТІВ», він не поїхав із родиною за кордон, бо відчував, що має бути саме в Києві попри всі ризики та повітряні тривоги.

«Я ніколи не думав, що починаючи з маленьких фігур, ми створимо колись такий музей — перший в Україні музей порцелянових фігур. Я весь час підкреслюю це, бо є музеї, у яких виставлений, наприклад, унікальний і дуже дорогий китайський посуд. Але людям зрозуміліше дивитися, роздивлятися і відчувати емоції, які передаються у фігурках. Починаючи з японської мануфактури я почав збирати кращі вироби найвідоміших майстрів мануфактур світу — Німеччини, Китаю, Японії, Нідерландів», — розповів Олександр Швець.

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За його словами, у музеї представлено близько 1300 робіт, які він назвав шедеврами.

«Це унікальні роботи найкращих майстрів світу. А всього в моїй колекції близько 4500 робіт», — підкреслив засновник. Й додав, що там представлені витвори й українського порцелянового мистецтва, які вдалося зібрати, й які не поступаються іноземним.

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Телеведуча нагадала, що останній друкований номер газети вийшов 24 лютого 2022 року: «Ви вирішили більше не видавати її друком. Чому так сталося?»

«Так склалося. Я був у 96 країнах. Коли ми були з колегами були в Пекіні в редакції „Женьмінь жибао“ — найбільшої китайської газети — вони спитали, чи знаємо ми їх тираж. Три мільйони на весь Китай. А я кажу: „А у нас два мільйони на всю Україну“. Вони спочатку навіть не повірили. Це, знаєте, як у великому спорті — є час для рекордів і для великих змагань, а настає час, коли треба знайти щось спокійніше. Можливо, навіть і нецікаво вже. Бо все знаєш. І не тільки з фасадної частини, а й всі інсайдерські речі», — відповів їй Швець.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, чому варто відвідати музей порцеляни в Києві.

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