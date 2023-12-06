Справа проти ексголови ВСУ Князєва розвалюється ще до суду: що відомо і чому НАБУ змінює версії звинувачень

Найгучніша «хабарна» справа НАБУ проти колишнього керівника Верховного Суду України Всеволода Князєва розсипається ще на етапі до початку судового її розгляду. На це звернули увагу одразу кілька українських медіа та журналістів. З провадження спочатку зникла заявлена детективами сума нібито переданої Князєву неправомірної вигоди, а згодом — і стаття Кримінального кодексу України, що передбачала діяльність «злочинної групи». НАБУ та САП не змогли довести низку звинувачень, які закидали Князєву, що тепер може призвести до повного руйнування провадження.

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Як пише «Цензор.нет», зміна статей обвинувачення у справі поти Всеволода Князєва, очевидно, сталася після того, як САП і НАБУ підписали з одним із її фігурантів мирову угоду. Мова про адвоката Олега Горецького. Його одразу випустили із СІЗО нібито в обмін на якісь покази проти Костянтина Жеваго.

До цього інший фігуранти справи — нотаріус Кирил Горбуров — теж зазнав зміни свого процесуального статусу. Із самого початку він фігурував в матеріалах слідства, як «член організованої злочинної групи», а згодом став «агентом НАБУ».

Водночас обидва фігуранти, як йдеться в ухвалах ВАКС, повинні були «підшукувати осіб, судові справи стосовно або в інтересах яких перебувають на розгляді у Верховному Суді, згодних надати неправомірну вигоду за ухвалення судового рішення з наперед визначеним результатом». Також вони повинні були знайомити осіб, справи яких розглядав ВСУ, та сприяти тому, аби відбулися передачі від них їм грошових коштів, задля подальшої нібито їх передачі суддям.

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Адвокати Князєва, зважаючи на розкриття таких деталей слідства, заявляли про влаштовану провокацію проти їх клієнта з метою усунення Князєва з посади.

І додатковим аргументом на користь такої версії захисту Князєва став факт реєстрації самого кримінального провадження всього лише за 15 днів до затримання судді. Це виключає глибоку і дійсно агентську роботу НАБУ і САП в цій справі, пояснює юрист Ростислав Кравець.

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Зрештою, як пише Тетяна Ніколаєнко, наразі зі справи проти Князєва зникла одна з головних статей звинувачення — «діяльність організованої злочинної групи».

І це логічний розвиток подій. Адже організована злочинна група передбачає наявність принаймні тьох осіб. Та жоден з відомих фігурантів справи статусу члена ОЗГ не має, як жоден інший суддя підозри у хабарництві в цій справі також не отримував.

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«Як пояснюють джерела видання, зараз в НАБУ і САП зникнення статті пояснюють тим, що у справі фактично лишилось двоє людей. А для злочинної групи треба щонайменше три. Бо саме таке передбачає згадана стаття 28», — пише «Цензор».

Але, «за законодавством України вживити агента можна лише в організовану групу».

«А якщо групи нема, то і всі докази можуть визнати не дійсними», — акцентує журналістка Тетяна Ніколаєнко з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Виходить, що справа проти Князєва не містить наразі доказів цілої низки гучних звинувачень, які йому закидали: не знайшли суму заявленого хабаря, не знайшли бек-офісу у складі ВСУ, не виявили підстав вручення підозр іншим суддям Верховного Суду тощо.

Та найбільш важливий аспект вказаного провадження, який в НАБУ розсекретили лише під час судових засідань ВАКСу полягає в тому, що Горбуров і Горецький діяли у змові проти самого Князєва. Нотаріус та адвокат, зокрема, обговорювали шляхи його усунення з посади так, «щоб Князєв не здогадався».

Така ситуація не виключає, що Горецький та Горбуров використали детективів НАБУ, зумисно ввівши слідство в оману. Під виглядом нібито викриття «корупційних схем суду», фігуранти самостійно провокували передачу коштів Князєву та домоглися не лише його арешту, але й запланованого звільнення з посади голови ВСУ.

Якщо ці обставини знайдуть в суді ще більше підтверджень, то процес викриття осіб, причетних до компрометації НАБУ та САП, — неминучий.

Нагадаємо, учора ВАКС п'ятий раз поспіль знизив суму застави для Князєва. Тепер вона становить 27 млн грн, а була — 107,3 млн грн.

Князєв був затриманий НАБУ у травні. За початковою версією слідства він нібито отримував неправомірну вигоду за винесення ВСУ рішення на користь приватної компанії, пов'язаної з Костянтином Жеваго.

Також додамо, що олігарх-втікач Жеваго не полишає спроб через український суд встановити контроль над шинним заводом «Росава» та «Білоцерківською ТЕЦ».

Раніше повідомлялось, що в кінці листопада 2023 року НАБУ та САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні хабаря у розмірі 35 тисяч доларів США за ухвалення «потрібного» рішення.

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