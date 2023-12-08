Скандал з передачею відео в рф: Клименко пообіцяв ретельно вивчити всі випадки

Навіть під час війни в Україні працюють камери спостереження на російському програмному забезпеченні TRASSIR.

В розслідуванні програми «Схеми» на «Радіо Свобода» йдеться про те, що спецслужби росії, ймовірно, роками отримували відео з камер спостереження по всій Україні. Адже ці камери працюють на російському програмному забезпеченні та відправляють дані на сервер у москві.

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Виявилось, що у 2014 та у 2022 в Україні продовжували встановлювати та експлуатувати тисячі камер відеоспостереження, які працюють на російському програмному забезпеченні TRASSIR компанії DSSL.

В Україні їх закуповували як державні підприємства, в тому числі, для встановлення на об’єктах критичної інфраструктури, наприклад на ЧАЕС, так і приватний бізнес. Масово купували їх і пересічні українці для своїх помешкань.

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Активісти-спеціалісти у сфері технологій відеоспостереження повідомили редакції «Схем», що камери під брендом TRASSIR та однойменний «вшитий» в них софт можуть відправляти інформацію з них на російські сервери.

«Схеми» вирішили провести експеримент разом із фахівцями двох спеціалізованих організацій — «Лабораторії комп’ютерної криміналістики» та «Лабораторії цифрової безпеки». Камера, яка була використана в експерименті, виготовлена в Китаї, але її програмне забезпечення має повністю російське походження.

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Експеримент «Схем» показав: відео з цих камер, перш ніж надійти на телефон чи комп’ютер споживача, потрапляє на сервери, які знаходяться в москві і належать компаніям, що мають зв’язки з фсб рф. При цьому система відеоспостереження дозволяє розпізнавати обличчя, автомобільні знаки, фіксувати рух осіб та транспорту.

За допомогою спеціалістів «Схеми» виявили декілька таких IP-адрес. А сервіс, який допомагає їх деанонімізувати — тобто зв’язати з фізичною адресою — показав, що ці сервери знаходяться у Москві.

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Тобто відео з камери з софтом TRASSIR не одразу потрапляє на телефон чи інший пристрій, до якого під’єднана камера, — а через московські сервери.

Журналісти встановили дві компанії, яким ці сервери належать. Перша — це телекомунікаційна компанія «Диджитал Нетворк», клієнтами якої є, наприклад, найбільший російський пошуковик «Яндекс» та федеральний канал «Звезда». А друга — це компанія «ВК «, яка зокрема, є власницею забороненої в Україні російської соцмережі «Одноклассники» та сервісу електронної пошти Мail.ru.

Обидві компанії-власниці серверів, на які потрапило відео внаслідок експерименту «Схем» — тісно пов’язані з діяльністю фсб та мвс росії.

Серед тих, хто користувався російським програмним забезпеченням вже після 2014 року, крім ЧАЕС та Полтавської міськради, «Схеми» також помітили Адміністрацію морських портів України, Харківську, Херсонську та Нікопольську міські ради, Морську пошуково-рятувальну службу в Одесі, «Дніпростандартметрологію» та інші державні структури та правоохоронні органи.

Закуповував російське програмне забезпечення та камери після 2014-го року і приватний бізнес, серед яких Kernel, Interpipe, P&G, «Велика кишеня», «Нова пошта», ТВ-канал «1+1», KAN Development, «Укрбуд», Алло, «Цитрус», «Ельдорадо», IMAX.

Одним з перших на скандал відеосигналу в рф відреагував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він зазначив, що інформація з камер спостереження на дорогах України не могла передаватися до інших країн. Разом з тим дані розслідування «Схем» (щодо тисяч камер з програмним забезпеченням від російського виробника), буде ретельно перевірено.

«У Міністерстві внутрішніх справ України, наші технічні працівники чітко говорять, що наша інформація не могла попасти на будь-який сервер іншої країни. Якщо ми говоримо про камери, які знаходяться у нас на дорогах, то вони тільки фотографують автомобіль і більше ніякої інформації вони не можуть передавати. Система комплексного захисту інформації є досить надійною», — сказав він в етері національного телемарафону.

Також Клименко признав, що та інформація, яка була висвітлена в журналістському розслідуванні, звичайно, потребує ретельного дослідження та вивчення. В тому числі, цим буде займатися і МВС.

«Ми розуміємо, що дуже багато камер мали азійське походження, тобто гіпотетично вони дійсно могли передавати інформацію. І це питання не тільки до спецслужб, а й до комунальних служб, які встановлювали ці камери і якими, в тому числі, користується і МВС. Тому, я думаю, що попереду дуже велика робота, щоб перевірити цю інформацію. Ще раз подивитися на цю проблему і спробувати дати відповідь. Найближчим часом ми дамо спільну відповідь щодо подальшого технічного захисту інформації, зокрема й з відеокамер», — додав очільник МВС.

Раніше ми писали про те, як невідомі хакери зламали низку камер спостереження у різних містах росії, а також на тимчасово окупованих територіях України. Завдяки цьому вони не лише спостерігати за росіянами, а й надіслати їм послання. Зокрема, звучав сигнал повітряної тривоги, а також лунав голос президента Зеленського, який звертався до росіян.

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