Лише кожен п’ятий біженець з України має роботу в Німеччині, — ЗМІ

Як повідомляє Der Spiegel, Федеральна аудиторська служба розкритикувала інтеграцію біженців з України і вважає її провальною. Натомість міграційне відомство наголошує на успішності навчання на інтеграційних курсах. Нагадаємо, що Німеччина продовжила захист українських біженців до 4 березня 2025 року.

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Федеральна рахункова палата має завдання ретельно перевіряти витрати федерального уряду. Відомство регулярно критикує ті сфери, де, на його думку, гроші витрачаються неправильно або недостатньо ефективно. Зараз влада скаржиться на нібито неадекватні результати інтеграційних курсів для українців.

«Незважаючи на високі витрати, результати протвережують: менше половини українських біженців успішно закінчили інтеграційні курси», — пише Der Spiegel.

У своєму звіті Рахункова палата посилається на дані Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF). Згідно з цими даними, з початку війни в лютому 2022 року майже 450 000 українців були прийняті на інтеграційний курс, і близько 198 000 з них працевлаштувалися.

Станом на кінець вересня 2023 року близько 135 000 українців завершили інтеграційний курс — 61 266 з них успішно. Вони досягли рівня В1 у тесті з німецької мови та склали тест «Життя в Німеччині».

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З 56 750 осіб, які не пройшли тестування, більшість провалили мовний тест. 16 546 українців скасували свої курси, не склавши тест. За даними Der Spiegel, у 2023 році на інтеграційні курси було б виділено майже мільярд євро. На наступний рік заплановано більше мільярда.

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Федеральне міністерство внутрішніх справ в основному відкидає критику Рахункової палати, повідомляє Der Spiegel. 52,8 відсотка учасників мовного тесту досягли мовного рівня В1, 38 відсотків — нижчого рівня А2. Для Міністерства внутрішніх справ це «відмінний показник».

Представник Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF) погодився з цим і відзначив успіхи біженців, «незважаючи на пов'язані з біженцями фактори впливу, такі як нечіткі наміри залишитися або травматизація». Федеральна аудиторська служба назвала результат А2 незадовільним і піддала критиці той факт, що він не відповідає встановленій законом меті В1, додав речник відомства.

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Згідно з даними Федерального статистичного відомства, лише кожен п'ятий іммігрант з України у віці від 25 до 59 років має роботу в Німеччині — незважаючи на високий рівень освіти. Влітку Інститут досліджень зайнятості (IAB) дійшов висновку, що 70 відсотків непрацюючих біженців працездатного віку брали участь в інтеграційних та мовних курсах і лише в обмеженій мірі доступні на ринку праці.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині зросте мінімальна зарплата та чому це вигідно українцям.

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