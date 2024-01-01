Іспанія почне закривати ядерні реактори у 2027 році

Іспанія скасувала проєкт централізованого сховища ядерних відходів, що збільшує витрати на майбутню відмову від ядерної енергетики і робить її продовження ще менш імовірним. Згідно з тепер уже офіційним планом, усі сім реакторів, що залишилися, будуть виведені з експлуатації між 2027 і 2035 роками, про це повідомляє видання Balkan green energy news. Раніше повідомлялося, що у парламенті Швеції закликали розвивати ядерну енергетику задля енергонезалежності ЄС від рф.

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Рада міністрів Іспанії затвердила сьомий Генеральний план поводження з радіоактивними відходами (PGRR), що формалізує графік закриття ядерного енергетичного парку країни. П'ять станцій з сімома реакторами, що залишилися, мають бути закриті до 2035 року, починаючи з блоку «Альмарас 1» у листопаді 2027 року.

Документ, запропонований Міністерством екологічного переходу та демографічних викликів, мав бути прийнятий ще вісім років тому. Попередній план, розроблений у 2006 році, передбачав закриття об'єктів у період між 2021 і 2027 роками. Існує мало шансів, що інвестиції в продовження терміну їх експлуатації окупляться, оскільки система поводження з відходами стала набагато дорожчою.

Йдеться про те, що уряд Іспанії відмовився від проєкту централізованого тимчасового зберігання відходів у Вільяр-де-Каньяс, хоча він коштував 90 мільйонів євро. Натомість замість нього планується створити сім таких сховищ на кожній станції. Протягом 50 років планується створити глибоке геологічне сховище для всіх ядерних відходів.

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Як і в попередньому плані, система зберігання El Cabril в провінції Кордова продовжуватиме приймати відходи дуже низького та середнього рівня активності, поки всі станції не будуть демонтовані.

У міністерстві заявили, що загальні витрати сягнуть 20,2 мільярда євро. Ця цифра розрахована на період до кінця століття. Згідно з регламентом, після закриття реактора має пройти три роки, перш ніж його можна буде розібрати.

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Іспанія досягла попередньої домовленості з операторами про поетапну відмову від ядерної енергетики вже у 2019 році. АЕС Iberdrola, Endesa і Naturgy мають загальну чисту потужність 7,1 ГВт, що покриває п'яту частину внутрішнього споживання електроенергії.

Уряд Мадрида також значно подовжив адміністративні терміни для проєктів з відновлюваної енергетики, що є його єдиним плацдармом у декарбонізації, оскільки він пообіцяв відмовитися від вугілля до 2025 року.

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Раніше повідомлялося, що в останні роки Європа активно переходить на зелену енергетику. Закриваються вугільні шахти, скорочуються інвестиції у видобуток газу та нафти. Німеччина закриває свої атомні електростанції. Але, як виявилося, зелена енергетика є ненадійною і не може забезпечити населення електроенергією та теплом при пікових навантаженнях.

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