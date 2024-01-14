Старий Новий рік в Україні: як і раніше, 14 січня, але вже без посівальників (листівки та привітання)

Якщо минулого року свято Василя збігалося з «народним» Старим Новим роком і відзначалося 14 січня, то цього року у зв'язку з переходом церкви на новоюліанський календар Василів, Василин, Васильовичів та Василівн вітали 1 січня. А ось сам Старий Новий рік, який не має відношення до церковних свят, відзначають по-старому. І вже без традиційних «засівальників».

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Традиція виникла понад сто років тому у зв'язку зі зміною церковних календарів і прижилася. Втім, зазвичай 13 січня люди не чекали опівночі, як на Новий рік, а просто користувалися можливістю ще раз зібратися за святковим столом із друзями та знайомими, побажавши всім щастя, удачі та благополуччя.

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Старий Новий рік — це день, коли потрібно проводити старі думки, старий настрій та відкрити своє серце для нового, для чогось майбутнього! Нехай рік буде легким, яскравим, приємним, але не пустим! Зі святом!

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Сьогодні чудове свято — старий Новий рік. Сьогодні можна скористатися шансом і повторно прошепотіти свої найпотаємніші бажання, задумані новорічної ночі, і тоді вони неодмінно збудуться. І я Вам бажаю знову багато здоров'я, величезного щастя та такого ж великого добробуту. Нехай цього року за кожним поворотом долі Вас підстерігають лише приємні сюрпризи. Зі святом!

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Нехай у старий Новий рік серце знову повірить у дива, а душа відчинить двері для нових пригод та надій. Бажаю залишити все сумне та погане за плечима, взяти в новий рік із собою мрію та продовжувати свій шлях із любов'ю та відмінним настроєм.

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Вітаю зі Старим Новим роком! Бажаю забути все погане. Бажаю за старою традицією включити гірлянду, запалити свічку, налити шампанського та загадати заповітне бажання. І нехай все неодмінно здійсниться. Нехай попереду чекає багато приємних сюрпризів, великих мандрівок, успішних справ. Бажаю кохання, добра, душевного тепла та радості.

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Існують народні прикмети, пов'язані зі Старим Новим Роком. Наприклад, ясна ніч віщувала швидкі морози, а відлига — дощове та холодне літо. Сніг говорив про те, що весна буде пізньою і що наступні півтора місяці також будуть сніжними.

А ще цього дня вважалося, що першим у будинок мав зайти чоловік — візит жінки обіцяв різні біди господарям. Не було прийнято займатися домашніми справами, рукоділлям, виносити сміття та віддавати борги. Останнє загрожувало обернутися фінансовими проблемами, як і перераховування дрібних грошей.

Нагадаємо, що з цього року Тетянин день відзначається 12 січня, а Водохреща припадає на 6 січня.

Фото Pixabay

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