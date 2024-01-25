Критично потрібно для оборони держави: в Раді підтримали мобілізацію жінок

Депутатка Верховної Ради України від партії «Голос» Інна Совсун підтримала ідею мобілізації жінок. Про це вона сказала в недавньому інтервʼю.

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Депутатка зазначила, що у Конституції не прописано, що захищати Україну повинні тільки чоловіки.

«У нас у Конституції написано, що всі громадяни України повинні брати участь у захисті державності. Не написано тільки чоловіки чи тільки жінки. Для чоловіків прописана обовʼязкова служба, але обовʼязок захищати державу у нас записаний для всіх», — заявила Совсун.

Депутатка від «Голосу» нагадала, що в Україні багато жінок, які вже служать.

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«Моя позиція така: якщо це необхідно для потреб оборони держави, якщо ми кажемо, що без цього не витягуємо — немає картини, де ми витягуємо без жінок… І з точки зору забезпечення справедливості. (…) Якщо це буде критично потрібно для оборони держави, і в нас не буде ким замінити частину людей, які служать в армії. При чому треба розуміти, що ви говорите про службу безпосередньо на передку, штурмовиками. Але насправді служба в армії це часто робота в тилу, і там частину роботи жінки могли б виконувати», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, 19 грудня 2023 року президент Зеленський на пресконференції за підсумками року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450−500 тисяч українців.

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25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації. Також там йдеться про зміну призовного віку з 27 до 25 років, надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів.

Крім того, усіх військовослужбовців строкової військової служби пропонують звільнити в запас.

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У січні на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. Водночас до Ради подали ще чотири альтернативних законопроєкти про мобілізацію. Потім законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Президент України Володимир Зеленський назвав законопроєкт про мобілізацію питанням справедливості, але наголосив, що не бачить потреби мобілізовувати пів мільйона людей. За даними ЗМІ, Міністерство оборони внесло до Верховної Ради доопрацьований законопроєкт щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Але офіційного підтвердження цього не було.

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