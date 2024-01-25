Їжа для захисників: МО вимагає у постачальників купувати продукти за вже не існуючими цінами — експерт

Міністерство оборони вимагає у постачальників закуповувати продукти для ЗСУ за фактично не існуючими цінами, що може негативно впливати на якість харчування військових. Про це розповів у фейсбуці блогер, політичний експерт Олексій Голобуцький.

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«Найпростіше — це нарікати на недобросовісних постачальників, які тільки і дивляться, як заробити на контрактах Міноборони і зекономити на продуктах для захисників. Але в палки завжди є два кінці. І зараз я скажу дуже непопулярну річ: деякі постачальники вимушені економити на продуктах для захисників, бо в таку ситуацію їх ставить саме Міністерство оборони», — написав він.

Експерт проаналізував останні тендери Міноборони та дійшов висновку, що оборонне відомство вимагає від постачальників закуповувати товари за цінами, які були актуальними минулого року або навіть раніше. По деяких позиціях — наприклад, рис, картопля — ціни у контрактах, які виставляє МО, у два рази нижчі від реальних.

Наприклад, картопля у контрактах МО вказана з ціною 6 грн/кг. Тоді як офіційне парламентське видання «Голос України» та портал Мінфін, який проводить щоденний моніторинг цін, вказують реальну ціну у 12−20 грн/кг.

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Голобуцький навів інший приклад, цього разу зі свининою: у контрактах МО вона коштує 82,5−218 грн/кг, тоді як реальна вартість коливається від 160−250 грн/кг.

«Якщо додати, що постачальники їжі для ЗСУ везуть ці продукти не у спокійний супермаркет десь у Полтаві, а до місць бойових дій, то можна зробити для себе ще більше відкриття: із заниженими цінами та завищеними ризиками буде страждати якість харчування для захисників», — наголосив експерт.

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За його інформацією, постачальники продуктів звертались до Міноборони з проханням збільшити граничні ціни в тендерах і наблизити їх до реальних ринкових. Однак в Міністерстві оборони відповідають категоричними відмовами й кажуть, що граничні ціни змінювати не будуть, навіть попри зростання інфляції, зафіксоване Держстатом.

«Вангую, що постачальники тепер ще активніше думатимуть, на чому можна зекономити… Це не смішно, бо стосується харчування українських захисників, які заслуговують на найкращі умови», — констатував Голобуцький.

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Раніше повідомлялося, що Служба безпеки викрила схему розкрадання державних коштів на оборонних замовленнях для Сил безпеки та оборони України.

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