Кривдник українця жорстко нокаутував суперника в бою за чемпіонський пояс (відео)

У ніч на неділю, 28 січня, на рингу Footprint Center у Фініксі (США) непереможний мексиканець (до 76,2 кг) Хайме Мунгіа (43 перемоги, 34 з них — нокаутом), який здобув титул у бою з українцем Сергієм Дерев'янченком, здолав технічним нокаутом британця Джона Райдера (32 перемоги, 18 з них — нокаутом, 7 поразок) та захистив чемпіонський пояс WBC Silver у другій середній вазі.

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27-річний мексиканець відправив 35-річного опонента у нокдаун вже в другому раунді.

Під час бою британець, який намагався гостро контратакувати, нарвався на лівий кулак Мунгіа та ще раз опинився на настилі рингу.

Розв'язка ж поєдинку настала у 9-й трихвилинці, коли Райдер упав ще двічі, і його команда якомога далі від гріха зняла підопічного з бою.

До речі, у найближчих планах Мунгіа проведення бою проти легендарного співвітчизника абсолютного чемпіона світу Сауля «Канело» Альвареса, який впевнено розібрався з американцем Джермеллом Чарло.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Артем Далакян втратив у далекій Японії титул чемпіона світу з боксу.

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Фото DAZN Boxing

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