Кривдник українця жорстко нокаутував суперника в бою за чемпіонський пояс (відео)
У ніч на неділю, 28 січня, на рингу Footprint Center у Фініксі (США) непереможний мексиканець (до 76,2 кг) Хайме Мунгіа (43 перемоги, 34 з них — нокаутом), який здобув титул у бою з українцем Сергієм Дерев'янченком, здолав технічним нокаутом британця Джона Райдера (32 перемоги, 18 з них — нокаутом, 7 поразок) та захистив чемпіонський пояс WBC Silver у другій середній вазі.
27-річний мексиканець відправив 35-річного опонента у нокдаун вже в другому раунді.
@JaimeMunguia15 https://t.co/FoiaUucafv #MunguiaRyder pic.twitter.com/XeZS7PXC2W— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 28, 2024
Під час бою британець, який намагався гостро контратакувати, нарвався на лівий кулак Мунгіа та ще раз опинився на настилі рингу.
Розв'язка ж поєдинку настала у 9-й трихвилинці, коли Райдер упав ще двічі, і його команда якомога далі від гріха зняла підопічного з бою.
@JaimeMunguia15 #MunguiaRyder pic.twitter.com— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 28, 2024
До речі, у найближчих планах Мунгіа проведення бою проти легендарного співвітчизника абсолютного чемпіона світу Сауля «Канело» Альвареса, який впевнено розібрався з американцем Джермеллом Чарло.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Артем Далакян втратив у далекій Японії титул чемпіона світу з боксу.
Фото DAZN Boxing265