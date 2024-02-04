«Не обов’язково запрошувати на пиво»: експосол Мельник закликає Шольца зустрітися з путіним

Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник добре відомий своїми закликами до збільшення поставок зброї для України та гострою критикою за нерішучість щодо цього. Однак тепер він закликає до дипломатичної ініціативи з метою припинення війни в Україні, повідомляє новинний сайт ntv. de,

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«Я все ще сподіваюся, що наші союзники прийдуть до усвідомлення того, що Україна потребує набагато більшої підтримки. І не тільки військової, але й дипломатичної, — сказав Мельник в інтерв'ю ntv.de. — Протягом останніх двох років будь-які дипломатичні зусилля були практично відсутні».

Дипломат пояснив, що не може сказати, з якою конкретною метою слід вести переговори з росією, додавши: «Ніхто в Україні не хоче воювати в цій війні до останнього солдата. Наша мета — зберегти нашу державність. Це є метою і кінцева мета».

Однак, оскільки прямі переговори між Україною та росією наразі неможливі, зараз потрібен новий, справжній поштовх для дипломатії ззовні, вважає експосол:

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«Звичайно, недостатньо, щоб Олаф Шольц подзвонив путіну, вислухав його казки й брехню, а потім сказав: „Гаразд, принаймні я спробував, це не має ніякого сенсу, я б не хотів більше цього з собою робити. До побачення“. Чому б пану Шольцу не зустрітися з путіним? Можливо, не обов'язково запрошувати його до Німеччини на пиво або самому летіти до Москви. Але під час холодної війни також були зустрічі, наприклад, в Ісландії, де люди говорили за зачиненими дверима».

Мельник вважає, що світ зараз повинен думати про те, як отримати доступ до російського керівництва. «На даний момент Путін бачить себе як сильнішого, хто може взяти гору. Стратегічна дипломатична ініціатива повинна кинути виклик путіну, а також тісніше залучити Глобальний Південь, — зазначає Мельник. Великі держави — США, Німеччина, Великобританія, а також Китай і, можливо, Бразилія — покликані сьогодні не чекати й спостерігати за тим, чим обернеться велика битва, а діяти самим.

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Андрій Мельник нагадав про ініціативу тодішнього канцлера Німеччини Ангели Меркель і тодішнього президента Франції Франсуа Олланда, яка призвела до підписання Мінських угод у лютому 2015 року. Порівняння, сказав дипломат було «дуже складним і, напевно, недоречним».

«Але якщо тверезо озирнутися назад, то в Мінських угодах чорним по білому було записано, що Москва повинна була повернути всі окуповані території в Донецькій і Луганській областях до кінця 2015 року», — додає він.

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Дипломат зазначив, що для Заходу важливо розуміти, про що йдеться у цій війні. Йдеться не лише про право України на існування.

«путін хоче знищити західну модель демократії, свободи й прав людини, — каже Мельник. — Це його головна мета. Це означає, особливо для німців, що потрібно зробити набагато більше, щоб зупинити росію. Німеччина стала на бік України і зробила історичний вибір. Тепер не повинно бути більше ніякої стриманості. Це стосується і Taurus, а також німецьких винищувачів, таких як Eurofighter і Tornado».

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