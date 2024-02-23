Новітню українську «Отче наш» почув король Данії Фредерік: як це сталося

23 лютого, у Копенгагені, під час офіційної екуменічної події, присвяченій другій річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну і вшануванню жертв війни, в присутності короля Данії Фредеріка інтерпретовану молитву прочитала Катерина Калитко. Авторка наразі знаходиться в Копенгагені разом з іншими українськими поетами на запрошення Українського дома в Данії.

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Текст прозвучав українською і данською мовами. У новітній версії молитви йдеться про звірства російських солдат скоєних проти цивільних українців. Данську версію озвучив Генеральний секретар Данської ради церков Еміль Хілтон Саггау.

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«Цими днями у Копенгагені вперше звучить данською ціла низка поезій і текстів українських авторів, спеціально перекладених для події „Голоси гідності: поезія і музика з України“. В умовах російської агресії українські автори знаходять голос, щоби говорити про невимовне, а данські партнери підсилюють голос України в цій несправедливій війні. На реальному фронті Данія віддає Україні усю свою артилерію, а на полі культури — данські лідери думок та актори донесуть силу і життєстійкість українського слова до данської аудиторії», — розповіла співзасновниця Українського дому в Данії Наталія Попович.

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