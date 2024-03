Нездатність чи незацікавленість правоохоронної і судової системи довести до кінця старі справи підривають віру суспільства у покарання для корупціонерів, яких викривають вже під час повномасштабної війни. Про це у своєму телеграм-каналі написав журналіст Євген Плінський.

Коментуючи затримання ексначальника Центрального управління харчового забезпечення Командування Сил логістики ЗСУ Олександра Козловського, Плінський висловив сумніви у тому, що затриманий понесе реальне покарання, адже «статистика гучних та багатомільйонних історій каже, що справжні винуватці та організатори схем в нас дійсно уникають відповідальності».

Як приклад він навів справу про спецконфіскацію 1,5 мільярдів доларів Януковича і його оточення в рамках процесу проти колишнього директора компанії ТОВ «Газ Україна-2020» Аркадія Кашкіна. Спецконфіскацію займався особисто Андрій Пишний — нинішній очільник Нацбанку.

Вже у 2018 НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо зловживання Пишним повноваженнями під час конфіскації та виведення цих грошей з Ощадбанку. Провадження було відкрито на підставі рішення Солом'янського райсуду Києва за фактом можливої розтрати коштів офшорних компаній Wonderbliss Ltd, Quickpace Limited, Opalcore Ltd, Akemi Management Ltd, Foxtron Networks Limited і Loricom Holding Group Ltd при виконанні вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28 березня 2017 року.

Від серпня 2021 року про цю справу немає жодних публічних згадок. З невідомих причин вона досі під грифом секретно, а її фігурант очолює Нацбанк і має нагороду найкращого банкіру Світу 2024 року.

«Так що підстави у суспільства ставитись скептично до будь-яких гучних справ та затримань є. І поки точно будуть», — написав Плінський.

Нагадаємо, Козловського затримали працівники Державного бюро розслідувань у співпраці з Офісом генерального прокурора 21 березня 2024 року.

За даними слідства, у 2022−2023 роках він набув необґрунтованих активів на суму майже 58 млн грн: автомобіль Toyota, квартиру в Києві, 53 земельні ділянки та інше майно. Підконтрольні йому підприємства придбали склад площею 2000 м² та майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Вирішується питання щодо обрання Козловському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

