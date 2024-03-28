У Польщі хочуть змінити правила забезпечення українських біженців житлом та харчуванням

В Польщі, де зростає громадська підтримка польської військової інтервенції в Україні, готують чергові зміни до закону про допомогу біженцям з України, запроваджену з початком війни. Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita, зокрема уряд планує скасувати систему фінансування харчування та проживання у гостьових будинках до 10 осіб (для цього з бюджету виділялося по 40 злотих на день на одну людину). Тепер же оплачуватиметься перебування українця лише у тих місцях, які мають домовленості з місцевим воєводою та, отже, вони перебувають під контролем держави. Наразі в подібних центрах колективного розміщення проживає 39 937 осіб, тобто 4,2% біженців у Польщі.

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Ще однією важливою зміною стане запровадження з 2025 року дозволу на тимчасове проживання для біженців з України (надається на 3-річний термін). В даний час спеціальний закон автоматично поширюється на всіх, хто має PESEL UKR — документ, що дає можливість перебування в Польщі терміном на 18 місяців з можливістю виїхати з країни на строк до 30 днів. У громадянина України буде вибір, але якщо він вирішить залишитися тимчасово, йому доведеться заповнити спеціальну заяву в комуні, пройти процедуру перевірки в органах внутрішньої безпеки, прикордонної служби та поліції та здати відбитки пальців.

Проект змін до закону має бути офіційно презентований у п'ятницю, 29 березня.

Тим часом уряд Канади вирішив не продовжувати на новий термін програму зі спрощеного прийому українських біженців, тобто її буде скасовано вже від 1 квітня. Про це Globe & Mail повідомило із посиланням на міністра імміграції Канади Марка Міллера. Водночас чиновник наголосив, що його країна «збереже гнучкість» у питанні реагування на міграційний аспект війни в Україні.

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Нагадаємо, що З березня 2022 року федеральний уряд Канади видав 936 293 тимчасові екстрені візи для українців, які хочуть працювати або навчатися там на період війни в Україні. Станом на 28 листопада 2023 року до країни фактично приїхали 210 178 наших співвітчизників.

Що ж до Польщі, то на початку весни 2024 року стало зрозуміло, що зміни у політиці підтримки біженців з України змусили їх їхати з цієї країни до Німеччини, Норвегії, Данії, в яких вищий рівень життя та кращі умови для біженців.

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Фото Rzeczpospolita

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