За спостереженнями продавців магазинів посуду, квітковим дизайнам віддають перевагу жінки, а фруктово-ягідним — чоловіки. Проте у кожної людини свій смак, і у виборі посуду саме на нього ми орієнтуємося. А чи є у вас улюблені тарілка та чашка? Чи до кожної страви та напою вони підходять? Цей посуд ви придбали особисто чи вам його подарували? Чи часто милуєтесь ви посудом у серванті та на столі? Чи знаєте його історію? Якщо ці запитання є для вас цікавими, до вашої уваги інтерв’ю колекціонерки та дослідниці історії української порцеляни, авторки книг Людмили Карпінської-Романюк про польові квіти у декорі фарфорового посуду. Можливо, фарфоровий посуд з таким декором є й у вашій оселі?

«Якщо загадати бажання, побачивши першу в році ромашку, воно обов'язково здійсниться»

— Польові квіти надихають своєю палітрою барв, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Маленькі та ніжні, вони створюють особливу атмосферу, коли робиш з них різні композиції та оздоблюєш ними стіл та будинок. Кожна наповнює особливим ароматом літа. «Коли храмовий дзвін вже мовчить, його звук все ще лунає з польових квітів», — писав відомий японський поет Мацуо Басьо. Польові квіти можна знайти у натюрмортах багатьох митців світу. Ці квіти життєствердні як саме життя, адже їх не потрібно вирощувати якимось особливим чином — вони щороку виростають самі під променями лагідного сонечка.

ВІДЕО ДНЯ

М. Трегубов, Р. Дмитрук. Супова ваза до столового сервізу «Літній». Коростенський ФЗ. 2005

— Маки — улюбленці багатьох митців, — продовжує співрозмовниця. — Вони яскраві та тендітні. При цьому символізують достаток у домі. Отож, дуже популярні у декорі подарунків на новосілля, дні народження, весілля…

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— Мені розповідали про одну жінку, яка просила гостей дарувати їй на новосілля предмети побуту з маковим декором: посуд, рушники, скатертини… Для багатьох її друзів знайти такі речі був справжній квест.

— Посуд з яскравими маками створює особливий настрій навіть у будні. Це одна з причин, чому він такий популярний. А ще будь-яка страва чи напій у такому посуді набувають особливого колориту.

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М. та Н. Пилипчуки. Чайний сервіз «Червоні маки». Коростенський ФЗ. 2000.

— Справді. Наприклад, дуже смакує пиріг з маком, поданий на блюдечку чайного сервізу з маками.

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— Квітка дивної краси мак прикрашає вироби з порцеляни багатьох українських фарфорових заводів. Проте зверніть увагу, як по-різному її зображали художники.

О. Барзак, Р. Дмитрук. Чайний сервіз «Червоний мак». Коростенськийй ФЗ. 2005.

Червоний мак з давніх часів вважається символом дівочої краси. Недарма ж його вплітали у віночок, і коли хотіли підкреслити дівочу красу, то говорили: «Гарна дівка, як маківка».

Д. Гоч, П. Щербонос. Чайний сервіз "Маки". Баранівський ФЗ. 1960

— Які ще польові квіти популярні у творчому доробку українських митців?

— Ромашка, волошка, дзвіночок… Польові квіти зазвичай вплітаються у віночок. Ще у давнину люди вірили, що віночок захищає від хвороб, злого погляду недоброзичливців та нещасть. Вважається, що той, хто вміє віночок вити, зможе й долю собі прихилити. А ще віночок — це дуже гарно. У ньому є ромашки, волошки, любисток… У народі існує кілька повір'їв про ромашку. Якщо загадати бажання, побачивши першу в році ромашку, воно обов'язково здійсниться.

В. та Л. Шевченко, В. Сіробаба-Климко. Чайний сервіз «Ромашка». Сумський ФЗ. 1980

Обірвавши по черзі пелюстки квітки, можна отримати відповідь на запитання «любить — не любить». «Ромашки — мої улюблені квіти, бо одна зі них зізналася мені, що моя жінка любить мене. Навіть якщо вона хотіла це приховати у секреті», — писав відомий французький письменник Марсель Пруст.

— Як гарно сказано!

— А от чайна пара роботи Петра Щербоноса «Букет». Мрію мати таку у своїй колекції. Думаю, справжнє задоволення пити з такої чашки ромашковий чай або чай з лугових трав.

П. Щербонос. Чайна пара «Букет". Баранівський ФЗ. 1960

«Даруйте польові квіти тим, кого щиро любите»

— Одна з улюблених квітів митців — і небесно-блакитна волошка, — продовжує Людмила Карпінська-Романюк. — Саме так названо вишуканий столово-кавовий сервіз, створений подружжям митців Ніною та Миколою Пилипчуками. До складу столового сервізу входять вишукана супниця, салатник з хвилястими краями, черпак. У такому посуді особливо смакують страви української кухні — борщ, вареники, пампушки… Ці страви смачні та близькі людям, як рідна природа, що нас оточує.

М. та Н. Пилипчуки. Столовий сервіз «Волошка». Коростенський ФЗ. 1979.

А от кавник та чашечка з кавового сервізу.

М. та Н. Пилипчуки. Предмети кавового сервізу «Волошка». Коростенський ФЗ. 1979.

— Витончена краса, якою можна милуватися нескінченно. Думаю, цей столово-кавовий сервіз міг би стати окрасою навіть королівських палаців.

— Українські митці вміли та вміють дивувати світ. Витонченість притаманна і творам Галини Кломбицької та Олександри Рибіної-Конарєвої. Їх глечики, вазочки, декоративні полумиски вкриті орнаментами, які зачаровують. Синя волошка є популярним елементом в орнаменті народної вишивки. Вважається, що волошки мають силу оберегу. Тому їх освячують на Маковія. Вінки з волошок, сплетені на Зелені свята, протягом року зберігають в домівці.

Г. Кломбицька, О. Рибіна-Конарєва. Набір для холодних напоїв «Синя волошка». Будянський ФЗ. 1969. НМУДМ

М. Трегубов, А. Жданова. Сервіз «Полісся». Коростенськи ФЗ. 1972

— А які чарівні квіти дзвіночки!

— Так. Лише погляньте на сервіз, створений Миколою Трегубвим та Ангеліною Ждановою (фото у заголовку). Існує повір’я, що на дзвіночок перетворився капелюх музично обдарованого гнома, забутий на лузі після концерту. Ця квітка дуже тендітна. Зірвана вона миттєво в'яне. Отож, дзвіночки ви практично ніколи не побачите у букетах в оселях. Ці квіти такі ж волелюбні, як маки, які радують своєю красою у полі чи лузі, а зірвані миттєво втрачають пелюстки та марніють.

Людмила Карпінська-Романюк: «Польові квіти надихають митців усього світу»

До речі, різнокольорові дзвіночки — кампанула — нагадують нам про винахід дзвонів. За легендою, ця історія трапилась в італійській провінції Кампанії: якось під час прогулянки єпископу дуже сподобалися ніжні польові дзвіночки, він довго милувався ними, і йому навіть здалося, що коли вони розгойдуються вітром, то видають мелодійний дзвін. Єпископ вирішив: чому б не спробувати відлити таку квітку з міді? Так з’явився перший дзвін. В Італії дзвіниці називають кампанільями.

— Цікаво.

— А от робота відомого львівського митця Олександра Опарія. Дзвіночки на чашці неначе справжні.

О. Опарій, Кухоль «Лугові дзвіночки». Львів. 2022

А от ще одна його робота — чайна пара з польовими квітами.

О. Опарій, Чайна пара «Польові квіти». Львів. 2022

— Як порадите сервірувати стіл у літню пору?

— Обов'язково прикрасьте його невеликим букетиком польових квітів. Це гарно та вишукано. Посуд з польовими квітами у декорі додасть особливого колориту, якщо ваш обід або вечеря проходять на фоні природи — наприклад, у альтанці на дачі. До речі, це стосується і сніданків, і чаювання. Уміння насолоджуватися моментом життя дуже важливе, адже кожна мить неповторна. Й, можливо, через багато років ви згадаєте ту вечерю, яка сьогодні здається вам звичайною, як особливу та неповторну. Такі моменти надовго залишаються у пам’яті дітей. Коли вони стають дорослими, згадують своє дитинство у цікавих деталях. А ще хочу додати: даруйте польові квіти тим, кого щиро любите. Іноді теплий букет звичайних польових ромашок або волошок може сказати про почуття людини більше, ніж величезний оберемок найдорожчих троянд.

— Чи є у вашій колекції посуд з декором із польових квітів?

— Таку таріль я отримала від художниці Ніни Пилипчук. Вона розписала її волошками власноруч.

М. та Н. Пилипчук. Таріль від столового сервізу «Барвінок». Коростенський ФЗ. 1979

Раніше колекціонерка та дослідниця історії української порцеляни, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про вітчизняний дитячий посуд, створений за мотивами відомих казок.

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

Фото у заголовку: М. Трегубов, А. Жданова. Столовий сервіз «Дзвіночки». КФЗ. 1973.

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