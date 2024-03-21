Олена Жернова — відома одеська художниця-фарфористка. Розписує вироби по готовій основі. Її — статуетки, сервізи, арт-мініатюра — вражають красою та вишуканістю. Серед витворів мистецтва художниці — статуетки, сервізи, тарілки… Роботи Олени Жернової не раз брали участь у масштабних вітчизняних музейних виставках. У 2018 році були представлені у масштабному проєкті Асоціації дослідників фарфору «Порцеляновий ренесанс України», котрий проходив протягом року в п’яти музеях — у Києві, Харкові, Чорноморську (Одещина), Вінниці, Івано-Франківську. У 2019 році Олена Жернова отримала спеціальний приз у міжнародному Бієнале в Музеї гончарства, де були представлені її сервізи, створені за мотивами творчості Лесі Українки.

ВІДЕО ДНЯ

В інтерв’ю «ФАКТАМ» Олена Жернова розповіла про неймовірно гарні розписані нею сервізи.

«Сервіз „Квіти для коханої, котрі ніколи не зів’януть“ включає також 12 наперстків-оберегів»

— Ідея створення тематичних сервізів на дві персони (їх називаю «для закоханих») виникла у мене органічно: у 2014 році я придбала муфельну піч і з того моменту відчула себе абсолютно вільним художником, — розповідає Олена Жернова. — На той час закрився Довбиський завод, з яким я співпрацювала з 2011-го року, і це підштовхнуло мене до активності. Першим сервізом «для закоханих» став набір «Барвінок». Я представила його як ексклюзивний подарунковий сет, котрий може стати знаковим для закоханої пари або подарунком на весілля.

Сервіз «Квіти для коханої, котрі ніколи не зів’януть» неймовірно красивий

РЕКЛАМА

— Що входить до складу ваших сервізів для закоханих?

— Склад чайних та кавових сервізів майже однаковий: чайник або кавник, дві чашки, два блюдечка, цукорничка і велике блюдо або таця — всього сім предметів.

— Кожен з ваших сервізів має поетичну назву. А яка історія їх створення?

РЕКЛАМА

- «Барвінок» був створений за мотивами народної пісні: «стелися, барвінку, буду поливати, вернися Іванку — буду шанувати». Знаковим став сервіз «Квіти для коханої, котрі ніколи не зів’януть». Він був виконаний за мотивами волокитинського фарфору і включав окрім вище перелічених семи предметів ще 12 наперстків-оберегів із зображенням квітів, таких, як на основному блюді. Кожна квітка символізує певне почуття, послання, що передається від серця до серця. Цей сервіз сьогодні належить відомому одеському підприємцю і колекціонеру Сергію Воронову, який був автором ідеї створення сучасного колекційного наперстка як порцелянової мініатюри. Я співпрацювала з ним і його творчою групою більше десяти років, результатом співпраці стало чимало творчих здобутків. Сервіз існує в єдиному екземплярі і був виконаний у 2018 році спеціально для презентації в Музеї народного та декоративно-прикладного мистецтва України проєкту Сергія Воронова «Перша українська порцелянова арт-мініатюра».

«Купую букетик пролісків і роблю пару начерків з натури, поки підберу потрібний ракурс… «

— Чи не думали ви випустити цей сервіз певним накладом?

— Тиражування художнього фарфору є справою не такою простою, як може здаватися. По-перше, воно можливе лише в умовах пристойного фабричного виробництва, із залученням фахівців одночасно кількох напрямків і головне — ретельних розрахунків (як технічних, так і економічних). Мої сервізи тому й унікальні, що зроблені у перехідний постіндустріальний період, і в основі створення містять ідею посуду як мистецької речі, а не предмету масового вжитку. Мистецький посуд перетворює буденність на свято, а звичайне чаювання — на церемонію, цінність якої важлива не тільки в трапезі, а й в спілкуванні. Такі сервізи покликані бути співзвучні не тільки особистості автора, а й власника посуду.

Сервіз «Блакитна троянда» створений за мотивами твору Лесі Українки

— А яка історія створення ваших сервізів «Блакитна троянда» та «Пролісок»?

— Сервіз «Блакитна троянда» створений за мотивами однойменного твору Лесі Українки. Блакитна троянда -- це квітка, якої не існує в природі — квітка-диво, квітка-мрія… А сервіз «Пролісок» (фото у заголовку) — ілюстрація до вірша Лесі Українки «В магазині квітів».

— Дуже гарні сервізи!

— Сервіз «Росла в гаю конвалія» — це також ілюстрація до вірша Лесі Українки. Всі сервізи виконані по готовому посуду, в техніці класичного розпису фарбами «високого вогню» і золотом. Вони абсолютно відповідають санітарно-гігієнічним і ергономічним вимогам використання у звичайному побуті, несучи при цьому естетичне послання.

Дуже ніжний сервіз «Росла в гаю конвалія»

— Що являють собою фарби «високого вогню»?

- Це такі барвники, котрі витримують температуру випалу від 800 градусів до 1000. Ці фарби вплавляються у скляну поверхню фарфорових предметів і стають фактично вічними. Звичайно, що це пов’язано з технологічним знанням приготування і використання цих барв, але то все вже наша гончарська справа. Гончарі -- чарівники горну. До того ж згадані технології роблять фарфор найгігієнічнішим з усіх матеріалів, тому унікальність посуду ще й підсилюється зручністю і надійністю його використання. Фарфор не витримує лише механічного нищення — недарма є прислів’я «розбиту чашку не склеїш». Це дуже точно підмічено.

— Ви писали квіти з натури? Як вам вдалося досягти такої реалістичності у зображенні підсніжників?

- Реалістичне малювання було основою навчання в той час, коли я почала опановувати мистецьке ремесло. Це так, як для балерини ходити на пуантах — не така вже велика складність, але певної майстерності все ж потребує. Купую букетик пролісків і роблю пару начерків з натури, поки підберу потрібний ракурс…

Олена Жернова: «Мистецький посуд перетворює буденність на свято, а звичайне чаювання — на церемонію»

«Деякі інструменти і матеріали зі мною з моїх 15 років»

— Як виникла серія «Заварник»?

— Так само органічно, як все, що народжується з повсякденного життя. Я очікувала поїзд з Києва на Одесу і у затишному маленькому кафе біля вокзалу мені подали духмяний трав’яний чай зі смаколиками. І так це виглядало привабливо і церемоніально, так якось дбайливо, що нагадало про ті неквапливі часи дитинства, коли пили чай на дачі… Зрештою, ми є те, що ми пам’ятаємо. Тож заварник — той символ, що переміщує нас в часі.

— Як народився розпис кожного із заварників?

— Заварник «Намалюй мені ніч» — це присвята сюжету українського мистецтва, котрому віддає дань кожне покоління українських митців. Це обожнення української ночі як магічного часу єднання з Космосом… Назва перегукується з піснею-шедевром з мого дитинства, створеної Мирославом Скориком і Миколою Петренком … На тому чайнику я відобразила одну з картин Григорія Світлицького — -художника, котрий українську ніч обрав темою своєї творчості.

Заварник «Намалюй мені ніч» вражає красою

Заварник «Липень» -- поєднання реалістичного зображення з декоративно-орнаментальним. В цьому чайнику основне зображення -- це репліка зі старовинної світлини, на котрій зображено розтягнуте на траві між хатою і ставком домоткане полотно. В народі липень називали «білень», бо в цей час дуже сильне сонце. І те полотно, котре наткали під час зими, прали в чистих після весняної повені річках і вибілювали на сонці, а навколо буяли квіти і липи духмяними пахощами наповнювали весь світ. Взимку заварник з липневим чаєм нагадує нам про ті літні райські дні.

Заварник «Липень» нагадує про сонячне літо

— Олено, яке ваше творче кредо?

— «Старайся!»

— Як виглядає ваша майстерня у Одесі?

— Все дуже компактно: стіл, полиці з робочими малюнками, кресленнями, файлами, кілька десятків пензликів в десятках склянок, скляні палітри, шухлядка с фарбами. Деякі інструменти і матеріали зі мною з моїх 15 років. Часто пензлики чи шпателі пов’язані з особистими споминами про тих, від кого перейшли до мене, зі споминами про тих людей, з ким мене зводив фарфор на різних етапах життя -- тих особливих людей з різних поколінь, з різних міст і містечок. Вони всі зі мною, і я з ними подумки, крізь товщу років та випробувань «спілкуюсь» і нині… Також у моїй майстерні чимало світлин. Мені тут дуже комфортно, але під час роботи мушу бути наодинці, навіть не відповідаю на дзвінки.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з професором Сергієм Козаченко: «Колекція порцеляни у ShvetsMuseum справила на мене фантастичне враження».

На фото у заголовку сервіз Олени Жернової «Пролісок»

Фото з альбому Олени Жернової

91

Читайте нас у Facebook