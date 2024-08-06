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рф лише виграла від санкцій, — австрійський економіст

11:19 7 серпня 2024
Антиросійські санкції

На думку віденського торговельного економіста Габріеля Фельбермайра, росія виграла від санкцій, запроваджених Заходом. Хоча товарообіг із Заходом «значно скоротився», сказав директор Австрійського інституту економічних досліджень в інтерв'ю Der Spiegel. У той же час торгівля товарами з країнами, що розвиваються, зросла. З Китаєм — на 40%, з Туреччиною — на 23%, а з Індією — на цілих 140%, пише N-TV.

«Цей обмін не просто замінив західну торгівлю, він фактично перевершив її, — сказав Фельбермайр. — Чистий ефект від санкцій і додаткової торгівлі з Китаєм, Туреччиною та Індією є позитивним для росії».

Після нападу росії на Україну країнам вдалося поліпшити свої економічні відносини і знизити витрати на торгівлю, пояснив експерт. Цьому сприяли домовленості між урядами, співпраця між центральними банками та ефект «навчання компаній».

«Наші розрахунки показують, що росія і її партнери спростили свою торгівлю до такої міри, що це відповідає зниженню тарифів на чотири-п'ять відсоткових пунктів».

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Останні два роки показали, що від санкцій не варто очікувати занадто багато, і що вони є скоріше символічною зброєю. Російські нафта і газ також продовжують надходити на світовий ринок, просто іншими шляхами. Деякі європейські країни, в тому числі Словаччина, Угорщина та Австрія, все ще сильно залежать від російської нафти, пояснює Фельбермайр.

«Заходу краще спробувати розширити власну коаліцію і залучити на свій бік такі країни, як Туреччина. Для цього необхідно полегшити обмін товарами з цими країнами, — пояснює Габріель Фельбермайр. — Наприклад, шляхом укладення додаткових торговельних угод».

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За словами Фельбермайра, товари, які росія отримує від торгівлі з країнами, що розвиваються, ймовірно, гіршої якості, ніж західні. Тим не менш, російській економіці вдається підтримувати військове виробництво.

Раніше повідомлялося, що навіть сто пакетів санкцій не дадуть бажаного результату — запропонована нова стратегія для нищівного удару по російській економіці.

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