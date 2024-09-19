Чи можуть українці переоформити автомобіль без відвідування ТЦК: відповідь юриста

Українські чоловіки знають, що в умовах воєнного стану і повномасштабного вторгнення рф можуть стикнутися з масою обмежень, в тому числі і можуть при певних обставинах залишитись без особистого транспортного засобу.

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Крім того, українцям потрібно завжди мати при собі паспорт, військовий квиток тощо. В зв'язку з цим у багатьох виникає питання про те, чи можна оформити/переоформити автомобіль без відвідування ТЦК та СП. Відповідь на нього дала юристка Неля Романенко.

За її словами, вимог пред’являти військово-обліковий документ або надавати інші відомості про перебування на військовому обліку під час перереєстрації автомобіля не існує. Вона наголосила, що немає жодного нормативно-правового акту, який регламентував би подібну необхідність. Романенко також звернула увагу, що відсутність військового квитка в автовласника не може бути підставою для відмови в наданні послуг у сервісному центрі МВС.

Також юрист рекомендувала тим громадянам, які не хочуть особисто відвідувати установу для перереєстрації автомобіля, звернутися до нотаріуса для оформлення довіреності на здійснення відповідних дій іншою особою.

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Своєю чергою, колега Нелі Романенко Дмитро Франчук відповів на питання, чи можуть співробітники ТЦК при перевірках на блокпостах вилучати водійські права.

Адвокат пояснив, що ТЦК не мають права забирати будь-які документи без причин. Вони можуть перевіряти і вилучати тільки військові документи, такі як військовий квиток або приписне свідоцтво, і лише у випадках, передбачених законом.

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Проте ТЦК не мають права забирати у людини паспорт, водійське посвідчення, банківські картки та інші документи, які не пов’язані з військовим обліком. Якщо документи забрали незаконно, юрист радить вимагати пояснень і попросити показати правовий акт або наказ, який дозволяє це зробити.

Якщо підстави для вилучення документів викликають сумніви, варто записати розмову або зняти відео. Це буде важливим доказом у разі суду. Якщо документи забрали незаконно, потрібно негайно звернутися до поліції та подати заяву, яка має бути офіційно зареєстрована.

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Якщо поліція не реагує або потрібні додаткові дії, можна подати скаргу до прокуратури або звернутися до суду, щоб повернути документи і притягнути винних до відповідальності.

В той же час, нагадаємо, позбутися прав на півроку можна за інше, начебто «малозначне» порушення, а саме несправність габаритних вогнів.

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