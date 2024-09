Помер барабанщик легендарного гурту АВВА

Пішов з життя барабанщик легендарного шведського гурту ABBA Роджер Палм. Про це повідомило видання Aftonbladet.

Зазначається, що Палм помер минулої суботи у Стокгольмі через ускладнення хвороби Альцгеймера.

Роджер Палм народився 1949 року. З чотирьох років він грав на акордеоні, у 12-річному віці почав грати на гітарі, а згодом — на барабанах.

Палм співпрацював із колективами Gimmicks, Beatmakers, Moonlighters, з 1970-х років став ударником ABBA.

Він брав участь у створенні таких хітів групи, як Dancing Queen, Mamma Mia і Thank You for the Music.

Нагадаємо, у квітні 2023 року помер гітарист легендарного шведського гурту ABBA Лассе Велландер. Музикант хворів на рак, йому було 70 років.

