Вологі серветки — це невід'ємною частиною сучасного повсякденного життя. Вони завжди стануть у нагоді, якщо потрібно витерти руки, якусь річ, поверхню або деталь автомобіля.

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Але часто виникає проблема висихання серветок, особливо при тривалому зберіганні чи неправильній упаковці.

Досвідчені господині не рекомендують одразу позбуватися серветок, які вже втратили свої якості, а відновити їх.

Як відомо, вологі серветки на 90% складаються з водного або спиртоводного лосьйону або емульсії. Також у складі є ПАР, емоленти, віддушки, консерванти, біологічно активні речовини, іноді рослинні олії та екстракти.

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Можна додати до упаковки засохлих серветок небагато простої води. Але це буде неефективне рішення, адже вода швидко випаровується.

Допоможе також хлоргексидин. Це недорогі ліки, які вбивають мікроби й не сушать шкіру.

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Якщо косметичні серветки трохи підсохли, можна налити всередину пачки дві столові ложки засобу для зняття макіяжу й зачекати чверть години.

Ще один спосіб відновити серветки — приготувати розчин з 2−3 столових ложок води, кількох крапель рідкого мила та пів чайної ложки гліцерину. Гліцерин допомагає поліпшити утримання вологи, перетворюючи воду на ідеальне просочення для серветок.

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Крім води й спирту, повернути засохлі серветки до життя може міцелярна вода.

Налити міцелярну воду у пачку з серветками, потім щільно запечатати упаковку, добре струсити її, щоб рідина рівномірно розподілилася. І можна використовувати серветки за призначенням. Цей метод не тільки омолоджує серветки, а й підвищує їхню ефективність.

Якщо додати у пачку з серветками касторову олію, то вони можуть бути корисними у догляді за взуттям. Достатньо добре зволожити серветки й протирати взуття щоразу після прогулянки. Воно стане м'яким, зволоженим, блискучим.

Всі ці засоби підходять для серветок, які вже висохли. Але можна зробити вологі серветки самим. Деякі українці так і роблять. Для цього вони використовують паперові рушники українського виробника, які мають високу щільність й не рвуться при намоканні.

Розрізати рушники так, щоб вони помістилися у лоток. Зволожувальний розчин готується з води, ложки рідкого мила, ложки хлоргексидину, кількох крапель ефірної олії. Залити розрізані серветки розчином у контейнері. Закрити контейнер кришкою. Через декілька хвилин можна ними користуватися.

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