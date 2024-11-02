Вберегти від морозів треба не тільки надземні частини рослин, а і їхнє коріння: що обов’язково слід зробити в саду в листопаді

В листопаді потрібно закінчити підготовку городу й саду до зими, а після прибирання консервувати й зберігати інструменти, пише видання Poradnik Ogrodniczy.

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Після опадання листя вдалий час спостерігати, чи немає на кронах плодових дерев зимуючих форм хвороб або гнізд шкідників. Видаляємо засохлі, муміфіковані плоди, що залишилися на деревах.

Також слід збирати та прибирати опале листя (нагадаємо, не все листя можна компостувати), яке наступного року може стати джерелом зараження хворобами. Для захисту від можливості передачі хвороби рослинні рештки можна глибоко закопувати. Однак, відповідно до чинних норм, спалювати листя та гілки на присадибній ділянці заборонено, навіть якщо вони походять від хворих рослин. Вони підлягають обов’язковому сортуванню та збору відходів.

Осінній період після опадання листя — сприятливий час для боротьби з найнебезпечнішою хворобою персика — курчавістю. Обприскування проводити спеціальними препаратами при температурі вище 6 °C, ретельно обприскуючи всю поверхню кори на всіх гілках персика.

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Пам’ятаймо також про захист плодових рослин від заморозків. В основному тих, які ми недавно посадили. Особливого догляду вимагають персики, абрикоси, волоські горіхи, виноградна лоза, ожина без шипів. Треба берегти не тільки надземні частини рослин, а і їхнє коріння. Тому навколо основи кожного стовбура варто зробити горбок із землі або подрібненої кори висотою близько 25 см. Навесні, після розчищення купин, кора стане цінним шаром мульчі.

Зрізаємо і видаляємо засохлі частини однорічних і багаторічних рослин. Видаляємо всі уражені хворобами частини рослин, а також насіння і суцвіття. Поки земля не промерзла, восени можна садити дерева та кущі. Однак не забудьте захистити їх від морозу. Ще можемо садити верес до середини листопада.

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Одним із найважливіших завдань у листопаді є укриття чутливих до низьких температур рослин у квітнику (наприклад, рододендронів, магнолій). Ґрунт навколо рослин з не дуже морозостійким корінням необхідно замульчувати сосновою корою, тирсою, хвоєю або листям. Кущі троянд необхідно підгорнути землею, а вічнозелені кущі (рододендрони, барбарис) повністю вкрити солом'яними матами або гілочками хвойних рослин.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, коли краще перекопувати город — восени чи навесні, і як це правильно робити.

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