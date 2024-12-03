Україну в НАТО не покличуть, але альтернативи вона не бачить: що стало відомо напередодні саміту очільників МЗС країн Альянсу

Цього року, як і попередні роки, починаючи з лютого 2022 року, росія, яка свого часу підписала Будапештський меморандум, продовжує завдавати удару по мирних містах України. 5 грудня 2024 року виповнюється рівно 30 років з підписання документу, який мав гарантувати Україні недоторканість її кордонів після приєднання країни до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

ВІДЕО ДНЯ

В МЗС України нагадують, що країна-агресорка порушила свої зобово'язання у 2014 році, анексувавши Крим та розпочавши агресію проти нашої країни.

«Будапештський меморандум не зміг запобігти агресії російської федерації як держави, що володіє ядерною зброєю, проти України як держави, яка від свого ядерного арсеналу відмовилася; не були проведені навіть передбачені документом консультації, які Україна неодноразово намагалася ініціювати», — зазначили в МЗС та додали, що такі дії кремля «підірвали довіру до самої ідеї ядерного роззброєння» і що наразі спостерігаються «активні спроби різних країн від Індо-Тихоокеанського регіону та Близького Сходу до євроатлантичного простору створити чи розширити наявні ядерні арсенали».

Українські дипломати зазначають, що ненадання Україні в 1990-х роках реальних гарантій безпеки стало стратегічною помилкою, якою скористалася москва, і що ця помилка має бути виправлена.

РЕКЛАМА

«Україна має отримати чіткі, юридично зобов’язуючі гарантії безпеки, які відповідають її вагомому внеску у глобальне ядерне роззброєння та підтримання міжнародного миру та безпеки. Звертаємося до США та Великої Британії, які підписали Будапештський меморандум, до Франції та Китаю, які до нього приєдналися, до всіх держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, із закликом підтримати надання Україні дієвих гарантій безпеки», — йдеться в заяві міністерства закордонних справ України, де зазначають, що єдиною такою реальною гарантією безпеки для України є лише повноправне членство в НАТО: «Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в Альянсі».

Ця заява була оприлюднена у день, коли в Брюселі має відбутися засідання ради Україна-НАТО.

РЕКЛАМА

Однак у Північноатлантичному альянсі зараз немає консенсусу з приводу запрошення України до НАТО. Як пише «24 канал», високопоставлений дипломат НАТО заявив агенції «Рейтерс», що 3 та 4 грудня обговорюватимуться лише питання підтримки України, щоб вона мала сильну позицію перед початком можливих переговорів у наступному році. А для того, щоб досягти консенсусу щодо членства, потрібен час.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський нещодавно в одному із інтерв'ю заявляв, що припиненню гарячої фази війни сприяло б «взяття під парасольку» НАТО підконтрольної уряду української території. За його словами, решту окупованих ворогом земель потрібно повертати дипломатичним шляхом. Втім, Зеленський наголошував, що такої пропозиції Україні не надходило.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

173

Читайте нас у Facebook